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|В Одессе декоммунизировали Фиму из "Ликвидации"
|24.12.2019 15:30
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Мурал, который расположен на воротах двора №21 на Колонтаевской, разрисовали неизвестные. Об этом сообщает корреспондент Odessa.online.
Так, вандалы закрасили черной краской героя из сериала «Ликвидация» Фиму Петрова. Жильцы двора рассказали, что в воскресенье утром рисунок уже был изуродован.
Напомним, на воротах двора №21, расположенного на улице Колонтаевской,
Давида Гоцмана и Фиму Чернопятов нарисовал акриловыми красками, а фон — краской из баллончика.
Вчера художник сделал финальные штрихи — покрыл работу акриловым лаком.
Заказчики даже немного корректировали работу Чернопятова.
Жильцам не понравилась обычная пряжка на ремне Давида Гоцмана и они попросили сделать ее в морском стиле.
Кроме этого, им захотелось, чтобы сигарета Гоцмана была зажжена.
По словам художника, в будущем активные жильцы дома планируют установить над дворовыми воротами надпись «Ликвидация».