Мурал, который расположен на воротах двора №21 на Колонтаевской, разрисовали неизвестные. Об этом сообщает корреспондент Odessa.online.





Так, вандалы закрасили черной краской героя из сериала «Ликвидация» Фиму Петрова. Жильцы двора рассказали, что в воскресенье утром рисунок уже был изуродован.





Напомним, на воротах двора №21, расположенного на улице Колонтаевской, художник Алексей Чернопятов нарисовал героев сериала «Ликвидация».

«Жители двора захотели привлечь внимание к нему и попросили нарисовать кадр из сериала, который снимался здесь. Конечным результатом они остались довольны», — пояснил художник.

Давида Гоцмана и Фиму Чернопятов нарисовал акриловыми красками, а фон — краской из баллончика.

Вчера художник сделал финальные штрихи — покрыл работу акриловым лаком.

Заказчики даже немного корректировали работу Чернопятова.

Жильцам не понравилась обычная пряжка на ремне Давида Гоцмана и они попросили сделать ее в морском стиле.

Кроме этого, им захотелось, чтобы сигарета Гоцмана была зажжена.

По словам художника, в будущем активные жильцы дома планируют установить над дворовыми воротами надпись «Ликвидация».





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