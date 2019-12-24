Только что группа ветеранов АТО в количестве около 100 человек совершили набег на журналиста Шарий.net

Пытались облить его мочей!

Коллеги с телеканала ЗИК, которые пытались снять процесс, так же попали под раздачу - хорошо что только словестную!

Журналист "Страны" Юлия Корзун, которая сейчас находится на суде в деле Шеремета по апелляции Юлии Кузьменко, получает угрозы в свой адрес. Сообщает СТРАНА.

В частности, пришедшие на суд сторонники Кузьменко сообщили журналистке, что "сейчас Кучера (журналист Шарий.нет Дмитрий Кучер - Ред.) бьют и ее очень ждут".

Отметим, что тем временем в команде Шарий.net сообщили, что избили журналиста их издания:

"На выходе из суда на нашего журналиста напали. Его избивали ногами и облили мочей. Окружила тусовка вместе со Стерненко (Сергей Стерненко - одесский националист, убивший ранее человека - Ред.). На месте сейчас наши адвокаты и полиция", - написала Ольга Шарий.

Напомним, сейчас в Апелляционном суде рассматривается жалоба на арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Волонтера АТО Юлию Кузьменко арестовали 13 декабря. Ее подозревают в причастности к подрыву журналиста Павла Шеремета 20 июля 2017 года. По данным следствия, она могла быть той женщиной с видео, которая подложила взрывчатку под авто. Сама Кузьменко причастность отрицает и уверяет, что не знала о журналисте.

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