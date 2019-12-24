Страны Запада и НАТО отреагируют соответствующим образом, если Россия предпримет попытку нарушить суверенитет Беларуси. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" . До этого Лукашенко заявил, что западные страны и НАТО обязательно отреагируют, если Россия попытается нарушить суверенитет Беларуси. Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое общество в войну. "Классически угроза суверенитету существует всегда и даже для России. Но я не чувствую роста угрозы суверенитета Беларуси. Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое общество - они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угроза им. В этом смысле они будут в чем-то правы", - сказал Лукашенко. При этом Лукашенко считает, что подобная "головная боль" России не нужна. "Россия конечно будет действовать аккуратно, осторожно. Угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет совсем плохо с экономикой. Когда людям невозможно будет все это вынести. Это единственная причина. Пока я у власти, это единственная угроза", - добавил Лукашенко. "Мы не колоссально огромная страна с огромными ресурсами, но находимся в центре "котла". Здесь сегодня пересекаются все интересы Запада на Восток и не только российские, с юга на север. Вот здесь так сложилась ситуация. И будучи в этом котле, надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле", - заявил президент Беларуси. Александр Лукашенко считает, что льготными ценами на нефть и газ Россия должна компенсировать Беларуси убыток от аварии на Чернобыльской АЭС. А если стране придется закупать реверсный газ в Польше, то придется лишить Россию двух ниток трубопровода "Дружба", по которому она поставляет нефть в страны Восточной Европы и Германию. Лукашенко напомнил, что от чернобыльской катастрофы пострадала треть населения Беларуси. "Мы что, строили эту станцию? Нет. Мы ее взрывали? Нет. А кто пострадал больше? Мы. Тогда центральная власть в лице Михаила Горбачева взяла на себя ответственность за Беларусь. Страна развалилась. Кто правопреемник? Они всегда говорят - власти России: "Мы правопреемники Советского Союза... Но ты хотя бы за это (мы не просим денег, ничего) помоги - миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток Газпрому, поставь в Беларусь. Люди ведь пострадали. И как правопреемники", - сказал Лукашенко. Беларусь может прибегнуть к альтернативной реверсной закупке нефти и газа через Польшу. "А как можно организовывать экономику, если мне говорят: 152 доллара должна быть цена на газ? Да она не может такой быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем", - посетовал президент Беларуси. По его словам, во время последних переговоров с Россией по данному вопросу он согласился на предложенные цены, однако предупредил, чтобы на него не обижались, если он начнет искать альтернативный вариант. Лукашенко отметил, что может использовать реверс нефти через Польшу, а также закупать ее у ОАЭ или США. Также Алексендр Лукашенко напомнил, что Беларусь - третий крупный потребитель российского газа после Германии и Италии. "Вы хотите этот рынок потерять? Нет", - добавил белорусский президент. При этом президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал в случае переизбрания на должность главы государства в 2020 году - реализовывать все "дорожные карты" по интеграции с Россией. Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы" . "Всё, о чем мы договоримся с Россией, будет реализовано", - цитирует Лукашенко РИА Новости. Он добавил, что планируемая интеграция не уменьшает суверенитет обоих стран. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. Александр Лукашенко предложил к 20-летию соглашения принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". В 2018 году было принято решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Однако, Александр Лукашенко заявил, что испытывает страх перед перспективой прихода к власти радикальных националистов в Украине. Об этой теме президент заговорил, рассуждая о возможном вступлении Украины в НАТО. По его словам, это не добавит безопасности региону, создав угрозы для Минска и Москвы. "Конечно, лучше бы было, если бы Украина проводила такой курс, как это было ну хотя бы после распада Советского Союза", — сказал он. В то же время президент отметил, что вступление Украины в НАТО не самая большая угроза, которая может исходить из Киева. Как он отметил, было бы хуже, если к власти пришли радикальные националисты, получив тем самым доступ ко всему оружию в стране. По его словам, о существовании таких сил в Украине знают все, но сказать, являются ли они меньшинством или население поддерживает их идеи, представляется сложным. По его словам, приход таких людей к власти "будет страшнее, чем НАТО". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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