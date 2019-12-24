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|Лукашенко начал угрожать России войной с НАТО
|24.12.2019 17:02
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Страны Запада и НАТО отреагируют соответствующим образом, если Россия предпримет попытку нарушить суверенитет Беларуси. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью радиостанции
До этого Лукашенко заявил, что западные страны и НАТО обязательно отреагируют, если Россия попытается нарушить суверенитет Беларуси. Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое общество в войну.
При этом Лукашенко считает, что подобная "головная боль" России не нужна.
Александр Лукашенко считает, что льготными ценами на нефть и газ Россия должна компенсировать Беларуси убыток от аварии на Чернобыльской АЭС. А если стране придется закупать реверсный газ в Польше, то придется лишить Россию двух ниток трубопровода "Дружба", по которому она поставляет нефть в страны Восточной Европы и Германию.
Лукашенко напомнил, что от чернобыльской катастрофы пострадала треть населения Беларуси.
Беларусь может прибегнуть к альтернативной реверсной закупке нефти и газа через Польшу.
По его словам, во время последних переговоров с Россией по данному вопросу он согласился на предложенные цены, однако предупредил, чтобы на него не обижались, если он начнет искать альтернативный вариант.
Лукашенко отметил, что может использовать реверс нефти через Польшу, а также закупать ее у ОАЭ или США.
Также Алексендр Лукашенко напомнил, что Беларусь - третий крупный потребитель российского газа после Германии и Италии.
При этом президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал в случае переизбрания на должность главы государства в 2020 году - реализовывать все "дорожные карты" по интеграции с Россией. Об этом он рассказал в интервью радиостанции
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. Александр Лукашенко предложил к 20-летию соглашения принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". В 2018 году было принято решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции.
Однако, Александр Лукашенко заявил, что испытывает страх перед перспективой прихода к власти радикальных националистов в Украине.