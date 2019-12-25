Пассажирский поезд, который двигался по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь впервые пересек Крымский мост, заехав на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщает ТАСС .

Поезд проехал по мосту примерно за 20 минут. Состав умышленно замедлил ход, чтобы пассажиры могли рассмотреть арки моста, а те, кто наблюдал за ходом поезда - сфотографировать и поприветствовать его.

В 09:25 по Москве (08.25 по Киеву - Ред.) поезд прибыл в Севастополь.

Поезд выехал с Московского вокзала в Крым 24 декабря. Ночью 25 декабря пассажирский состав встретили в Симферополе непризнанный «глава Крыма» Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Они сели в него для поездки к конечной станции маршрута, отметило агентство.

За 43,5 часа поезд преодолел 2741 километр, при этом на пути к Севастополю от Симферополя он проехал через шесть тоннелей и два высоких моста в районе Инкермана, а также крепость Каламита.

"Знаете, это очень символичная и очень показательная история - вся эта история с мостом и Крымом. История, которая ясно показывает, что Украина - не Россия, а Крым - не Украина. Крымский мост незаконен? Пусть. На строительстве украли денег? На здоровье. Нет, ну как, лучше бы, чтобы не крали. Но факт остаётся фактом: мост есть, он действует, его не смыло, не сдуло и не засосало. Смогли. Построили. Запустили. Как и новые ТЭС, линию "Комет" из Севастополя в Ялту и так далее. В Украине реализация проектов таких масштабов невозможна. Нет денег, нет мозгов, нет воли. Неких масштабных результатов Украина может достигать лишь в разрушении и уничтожении. Не в созидании. Так, как уничтожили подававший воду в Крым канал, опоры ЛЭП или железнодорожный путь в Крым из Киева. Украина - уничтожила. Россия - создала. В этом и заключён настоящий смысл выражения "Украина не Россия". И в этом плане Крым - уже точно не Украина. Если бы Крым был Украиной, моста бы не было. Как не строилось в Крыму ничего путного последние 23 года - не считая дач украинских олигархов. А мост - вот он. Просто путинская Россия - при всех её многочисленных недостатках как государственного проекта - это пусть и не пышущий здоровьем, но живой организм, способный, пусть и не самым эффективным образом, исполнять созидательные функции государства - то, ради чего государства, вообще говоря, и существуют. Украина же конструктивной нагрузки своего существования как государства пока так и не проявила." - Заявил журналист Юрий Ткачев.

Напомним, торжественное открытие железнодорожной части Крымского моста состоялось 23 декабря. В нем принимал участие президент России Владимир Путин.

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