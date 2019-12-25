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|Почему они танцуют и плачут от счастья в Крыму
|25.12.2019 11:14
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Пассажирский поезд, который двигался по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь впервые пересек Крымский мост, заехав на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщает
Поезд проехал по мосту примерно за 20 минут. Состав умышленно замедлил ход, чтобы пассажиры могли рассмотреть арки моста, а те, кто наблюдал за ходом поезда - сфотографировать и поприветствовать его.
В 09:25 по Москве (08.25 по Киеву - Ред.) поезд прибыл в Севастополь.
Поезд выехал с Московского вокзала в Крым 24 декабря. Ночью 25 декабря пассажирский состав встретили в Симферополе непризнанный «глава Крыма» Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Они сели в него для поездки к конечной станции маршрута, отметило агентство.
За 43,5 часа поезд преодолел 2741 километр, при этом на пути к Севастополю от Симферополя он проехал через шесть тоннелей и два высоких моста в районе Инкермана, а также крепость Каламита.
Напомним, торжественное открытие железнодорожной части Крымского моста состоялось 23 декабря. В нем принимал участие президент России Владимир Путин.