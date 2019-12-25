 Избиение журналистов: "слуга" Бужанский предложил узаконить в Раде список правильных и иных - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Избиение журналистов: "слуга" Бужанский предложил узаконить в Раде список правильных и иных
25.12.2019 11:33

Скандалом закончилось заседание Апелляционного суда Киева, где 24 декабря рассматривалась мера пресечения для Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. По итогам заседания ее оставили в СИЗО до 8 февраля.

Избиение журналистов: "слуга" Бужанский предложил узаконить в Раде список правильных и иных

Во время заседания сторонники Кузьменко вели себя просто безобразно, выкрикивая лозунги, распевая песни, устраивая потасовки, мешая суду работать. А главное, прямо в здании суда и возле него радикалы нападали на журналистов, угрожали им. Полиция на это никак не реагировала. Такое невозможно представить ни в одном демократическом правовом государстве.

В новом выпуске блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева разбирается, что нападения на представителей СМИ могут означать при новой власти.

 

 

"Утро. Уголовное производство на преступников, нападающих на людей с ножами, газовыми баллончиками и мочой, открыто. Они очень переживают по этому поводу. Ведь это только лишь четвертое производство, открытое на них. 

 

Задержаний не было, хотя все нападавшие известны. 

 

Не будет ничего. Уже понятно. А власть импотентов, предавших своих избирателей, подождет, пока эти преступники кого-то убьют. 

 

Дело в том, что вчера животные сделали очередной вывод - они все так же могут нападать, но им ничего за это не грозит. 

 

Два года назад напавший вчера по фамилии Регор с криком «черно*ый» ударил иранца ножом. Его не закрыли, суд отпустил его гулять под личное обязательство. 

 

Потом 9 мая напал на девочку с лентой. Это вообще было не квалифицировано, все типа так и должно быть. 

 

Потом он напал на Антонина Белоглазова. Завели производство неохотно, полиция не сделала ничего вообще. 

 

Потом он с криком «ж*д» напал на еврея с газовым баллончиком. Опять производство, но мера пресечения не избрана.

 

Теперь новое набег и новое производство. 

 

В государстве, которым управляют не импотенты, он был бы арестован сразу. И сидел бы, дожидаясь суда, как социально опасный, каковым и является. 

 

Но кое-кто на Банковой ставит интересы этого животного, гуляющего по улицам, выше интересов тех, кто привел этого кое-кого на Банковую. 

 

Производство они открыли. Через неделю все забудется и замнется. Как замялись все производства, открытые ранее. 

 

Но есть и плюс. Кучка неадекватов самого низового уровня, ненаказанных убийц и отбросов скажут с чувством «спасибо, Зе!» А потом кого-то убьют, конечно. 

 

Для понимания идеи этого недогосударства. И для тех, кто советует отбивать головы этим животным. Когда-то на самого Регора напали с ножом. Полиция немедленно нашла и арестовала преступника, он получил 8 лет. 

 

Полиция прекрасно работает, когда это надо агрессивному меньшинству. 

 

Вспомните, что было, когда напавших на госучреждение положили рылами на асфальт и кто-то из полицейских сказал «лежать, Бандера». Все руководство полиции начало мычать «я тоже Бандера». Как идиоты. Как полные идиоты. 

 

Отсутствие ареста с заключением под стражу - это письмо руководства страны своим избирателям. Более красноречивое, чем все видеообращения вместе взятые." - Обрисован ситуацию Анатолий Шарий. 

 

"Надо бы нам на законодательном уровне, как фракции, прописать список правильных журналистов.
 

 

Которых если щемят, то мы против.
 

 

И, в переходных положениях, список неправильных.
 

 

Которых если чего то там, так мы не в курсе.
 

 

Прямо у нас на глазах европейцы местные ассоциируют, а мы поздравляем с Рождеством христиан западного обряда.
 

 

Не дрогнув ни одним мускулом.
 

 

И ниже, маленькими буквами, напутствие для следующих.
 

 

Мол, когда приходишь во власть, у тебя уже нет и быть не может своих и чужих по твоим вкусам.
 

 

Из деликатности не скажу, каким именно.
 

 

Все, кто соблюдает закон - свои.
 

 

Все, кто нет, чужие.
 

 

Иначе, чужими окажутся вообще все.
 

 

А своими никто.
 

 

И всё, возвращение к разбитому корыту, секретарями, пиарщиками, аналитиками, экспертами по продаже воздуха и пустыми кое-где в очередном БРДО." - Заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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