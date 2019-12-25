Избиение журналистов: "слуга" Бужанский предложил узаконить в Раде список правильных и иных
25.12.2019 11:33
Скандалом закончилось заседание Апелляционного суда Киева, где 24 декабря рассматривалась мера пресечения для Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. По итогам заседания ее оставили в СИЗО до 8 февраля.
Во время заседания сторонники Кузьменко вели себя просто безобразно, выкрикивая лозунги, распевая песни, устраивая потасовки, мешая суду работать. А главное, прямо в здании суда и возле него радикалы нападали на журналистов, угрожали им. Полиция на это никак не реагировала. Такое невозможно представить ни в одном демократическом правовом государстве.
В новом выпуске блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева разбирается, что нападения на представителей СМИ могут означать при новой власти.
"Утро. Уголовное производство на преступников, нападающих на людей с ножами, газовыми баллончиками и мочой, открыто. Они очень переживают по этому поводу. Ведь это только лишь четвертое производство, открытое на них.
Задержаний не было, хотя все нападавшие известны.
Не будет ничего. Уже понятно. А власть импотентов, предавших своих избирателей, подождет, пока эти преступники кого-то убьют.
Дело в том, что вчера животные сделали очередной вывод - они все так же могут нападать, но им ничего за это не грозит.
Два года назад напавший вчера по фамилии Регор с криком «черно*ый» ударил иранца ножом. Его не закрыли, суд отпустил его гулять под личное обязательство.
Потом 9 мая напал на девочку с лентой. Это вообще было не квалифицировано, все типа так и должно быть.
Потом он напал на Антонина Белоглазова. Завели производство неохотно, полиция не сделала ничего вообще.
Потом он с криком «ж*д» напал на еврея с газовым баллончиком. Опять производство, но мера пресечения не избрана.
Теперь новое набег и новое производство.
В государстве, которым управляют не импотенты, он был бы арестован сразу. И сидел бы, дожидаясь суда, как социально опасный, каковым и является.
Но кое-кто на Банковой ставит интересы этого животного, гуляющего по улицам, выше интересов тех, кто привел этого кое-кого на Банковую.
Производство они открыли. Через неделю все забудется и замнется. Как замялись все производства, открытые ранее.
Но есть и плюс. Кучка неадекватов самого низового уровня, ненаказанных убийц и отбросов скажут с чувством «спасибо, Зе!» А потом кого-то убьют, конечно.
Для понимания идеи этого недогосударства. И для тех, кто советует отбивать головы этим животным. Когда-то на самого Регора напали с ножом. Полиция немедленно нашла и арестовала преступника, он получил 8 лет.
Полиция прекрасно работает, когда это надо агрессивному меньшинству.
Вспомните, что было, когда напавших на госучреждение положили рылами на асфальт и кто-то из полицейских сказал «лежать, Бандера». Все руководство полиции начало мычать «я тоже Бандера». Как идиоты. Как полные идиоты.
Отсутствие ареста с заключением под стражу - это письмо руководства страны своим избирателям. Более красноречивое, чем все видеообращения вместе взятые." - Обрисован ситуацию Анатолий Шарий.
"Надо бы нам на законодательном уровне, как фракции, прописать список правильных журналистов.
Которых если щемят, то мы против.
И, в переходных положениях, список неправильных.
Которых если чего то там, так мы не в курсе.
Прямо у нас на глазах европейцы местные ассоциируют, а мы поздравляем с Рождеством христиан западного обряда.
Не дрогнув ни одним мускулом.
И ниже, маленькими буквами, напутствие для следующих.
Мол, когда приходишь во власть, у тебя уже нет и быть не может своих и чужих по твоим вкусам.
Из деликатности не скажу, каким именно.
Все, кто соблюдает закон - свои.
Все, кто нет, чужие.
Иначе, чужими окажутся вообще все.
А своими никто.
И всё, возвращение к разбитому корыту, секретарями, пиарщиками, аналитиками, экспертами по продаже воздуха и пустыми кое-где в очередном БРДО." - Заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.