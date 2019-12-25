Скандалом закончилось заседание Апелляционного суда Киева, где 24 декабря рассматривалась мера пресечения для Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. По итогам заседания ее оставили в СИЗО до 8 февраля. Во время заседания сторонники Кузьменко вели себя просто безобразно, выкрикивая лозунги, распевая песни, устраивая потасовки, мешая суду работать. А главное, прямо в здании суда и возле него радикалы нападали на журналистов, угрожали им. Полиция на это никак не реагировала. Такое невозможно представить ни в одном демократическом правовом государстве. В новом выпуске блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева разбирается, что нападения на представителей СМИ могут означать при новой власти. "Утро. Уголовное производство на преступников, нападающих на людей с ножами, газовыми баллончиками и мочой, открыто. Они очень переживают по этому поводу. Ведь это только лишь четвертое производство, открытое на них. Задержаний не было, хотя все нападавшие известны. Не будет ничего. Уже понятно. А власть импотентов, предавших своих избирателей, подождет, пока эти преступники кого-то убьют. Дело в том, что вчера животные сделали очередной вывод - они все так же могут нападать, но им ничего за это не грозит. Два года назад напавший вчера по фамилии Регор с криком «черно*ый» ударил иранца ножом. Его не закрыли, суд отпустил его гулять под личное обязательство. Потом 9 мая напал на девочку с лентой. Это вообще было не квалифицировано, все типа так и должно быть. Потом он напал на Антонина Белоглазова. Завели производство неохотно, полиция не сделала ничего вообще. Потом он с криком «ж*д» напал на еврея с газовым баллончиком. Опять производство, но мера пресечения не избрана. Теперь новое набег и новое производство. В государстве, которым управляют не импотенты, он был бы арестован сразу. И сидел бы, дожидаясь суда, как социально опасный, каковым и является. Но кое-кто на Банковой ставит интересы этого животного, гуляющего по улицам, выше интересов тех, кто привел этого кое-кого на Банковую. Производство они открыли. Через неделю все забудется и замнется. Как замялись все производства, открытые ранее. Но есть и плюс. Кучка неадекватов самого низового уровня, ненаказанных убийц и отбросов скажут с чувством «спасибо, Зе!» А потом кого-то убьют, конечно. Для понимания идеи этого недогосударства. И для тех, кто советует отбивать головы этим животным. Когда-то на самого Регора напали с ножом. Полиция немедленно нашла и арестовала преступника, он получил 8 лет. Полиция прекрасно работает, когда это надо агрессивному меньшинству. Вспомните, что было, когда напавших на госучреждение положили рылами на асфальт и кто-то из полицейских сказал «лежать, Бандера». Все руководство полиции начало мычать «я тоже Бандера». Как идиоты. Как полные идиоты. Отсутствие ареста с заключением под стражу - это письмо руководства страны своим избирателям. Более красноречивое, чем все видеообращения вместе взятые." - Обрисован ситуацию Анатолий Шарий. "Надо бы нам на законодательном уровне, как фракции, прописать список правильных журналистов.

Которых если щемят, то мы против.

И, в переходных положениях, список неправильных.

Которых если чего то там, так мы не в курсе.

Прямо у нас на глазах европейцы местные ассоциируют, а мы поздравляем с Рождеством христиан западного обряда.

Не дрогнув ни одним мускулом.

И ниже, маленькими буквами, напутствие для следующих.

Мол, когда приходишь во власть, у тебя уже нет и быть не может своих и чужих по твоим вкусам.

Из деликатности не скажу, каким именно.

Все, кто соблюдает закон - свои.

Все, кто нет, чужие.

Иначе, чужими окажутся вообще все.

А своими никто.

И всё, возвращение к разбитому корыту, секретарями, пиарщиками, аналитиками, экспертами по продаже воздуха и пустыми кое-где в очередном БРДО." - Заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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