Михаил Подоляк Если говорить откровенно, то год получился... что надо. В нашем традиционном безумном стиле. Все, то можно изгадить - изгадили. Все, что можно упустить - упустили. Все, что можно прошляпить - «прошляпили». Идеально... ... Уличной безопасности больше не стало. Снайперы стреляют прямо в центре столицы, уличные бойцы демонстративно избивают посетителей кафе, машины игриво взрываются. Но министр стабилен... Качество гос-управления не улучшилось. Но зато нас развлекают новые забавные министры, которые узнают азы управления прямо на марше... Вульгарный псевдо-патриотизм, разумеется, никуда не исчез. Негодяям всегда нужно их последнее пристанище). Он стал более агрессивным, сам себя изолировал в гетто и готовится воспламенить)... Доллар решили показательно унизить, публично раздев перед не/опущенными ценами. Это, бесспорно, существенно повысило здесь уровень жизни... Пропаганды стало больше. Ровно столько, сколько фантиков от невкусных конфет. Но она ни на что не влияет... Выигрывают нынче только те, кто более красиво смеется. И вообще технологии продвижения полит-брендов существенно изменились. Но старая элита этого так и не осознала... Глобальные инфраструктурные идеи не появились. Живем по-прежнему: клянчим у доноров, делим, проедаем... Вместо либертарианства (с его минимальным, но жестким государством) у нас неожиданно реанимировался гибридный социализм. Это когда ценам приказываешь остановиться). Ага. Очень умно... Фаворитизм перестали маскировать и потому теневики буквально кичатся тем, что стоят за ухом президента... Альтернативы на сегодняшний день все ещё нет. Чистое политическое поле вокруг и старые анекдотические клячи, поющие фальшивый блюз... Украина стала популярной страшилкой на внешних рынках. Много коррупции, много негатива, много хитрости. Такие себе отрицательные персонажи из старых-добрых голливудских боевиков 80-х. Маленькая «империя зла»... Общество все ещё верит в свою страну, а потому его лучшие представители спешно покупают билеты на поезда, уходящие в западном направлении..

... В любом случае 2019-й получался у нас выдающимся. Революционным. Боевым. Экзорцистским. Изгоняющим дьявола и его дьяволят. Четко разделивший страну на адекватное большинство и неадекватное меньшинство. Первые показали мастер-класс по использованию инструментов прямой демократии, чтобы урезонить зашкаливающую жестокость вторых). Вторые же до сих пор продолжают наставить на том, что только на ненависти можно строить «сильное государство»... Так или иначе, неожиданная фамилия президента-2019 ещё какое-то время будет оказывать стрессирующее влияние на страну. Хотя многие уже отошли от шока и хотят реванша. И тут - либо-либо. Либо Зеленский таки передавит старое государство. Либо оно его безобразно скушает, отрыгнет и продолжит наслаждаться беспределом. Такой вот яркий «2020» усилено стучит в наши шоколадные домики возле вишневых садочков)... Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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