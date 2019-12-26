Осознав, что принять решение по открытию рынка земли законным способом не удастся, нынешняя власть пытается запугать политикум, оказывая давление на семьи оппозиционеров. Такое заявление сделал народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина". "Восемнадцатого декабря ко мне подошли товарищи из "Слуги народа", и сказали: "Мы должны продать землю и если вы будете мешать, то у вас будут неприятности". Я, честно, еще тогда послал их матерными словами... Дорогие украинцы, раньше за такое давали ордена и медали, а сейчас за отстаивание украинской земли уже новый украинский Антикоррупционный суд вместе с НАБУ возбудил дело "по Рабиновичу". Им сказали: "Восемнадцатого обязательно что-то надо сфабриковать против него…", - поделился политик. Парламентарий также рассказал, что "по делу работают 42 детектива Национального антикоррупционного бюро". "Как вы думаете по факту чего они возбудили?.. Ночью судья Бицюк выносит соответствующее решение, создана группа из 42 (!) детективов НАБУ, которые работают по одному - единственному Рабиновичу. И они вынесли решение поставить на прослушивание телефоны моей жены и возбудить дело, по действительно "коррупционному преступлению" - в 2015 году (они считают) я снимал дачу и что-то там недоплатит… И на этом основании десятки детективов НАБУ получают дозволение на прослушивание телефонов моей жены! Так они уже делали по отношению к жене Медведчука - Оксане Марченко, недавно!.. Но они знают, что ни со мной, ни с Медведчуком, договориться невозможно, потому что мы будем до конца отстаивать интересы Украины, интересы нашей земли! И они решили запугивать наши семьи…", - заявил народный депутат. Вадим Рабинович также обратился к главе НАБУ Артему Сытнику с просьбой "не выслуживаться, а начать реальную борьбу с казнокрадством в Украине". "Товарищ Сытник, вы недавно получили предписание, согласно которому, вы должны выслужиться и с Рабиновичем справиться и тогда вас оставят на работе… Скажите, вы действительно победили коррупцию в нашей стране? Я же никогда не работал ни в одной государственной структуре и теперь вы и 46 детективов НАБУ, фамилии которых я обязательно оглашу на странице в социальной сети, выносите решение? В день, когда я землю не дал продать, вы выносите решение за 2015 год по телефону жены?.. Люди, представьте, что делается, как им нужно - "соросам" поганым этим, землю нашу купить. Как это вероятно?" - возмутился он. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" также заявил, что "сделал для себя определенные выводы", которыми поделился с украинцами". "Если вся страна, все правоохранительные органы нашей насквозь пронизанной коррупцией страны, получившие указания от группы Сороса и, как мне говорят, Администрации, не нашли по мне ничего, кроме того, что я в 2015 году, по их мнению, на даче что-то не доплатил, то значит, все хорошо… Я думаю, что запугивание семей - это не самый лучший ход. Я вам обещаю, проходимцы, когда мы отстоим нашу землю, что вы поймете, что запугивать семьи нельзя! То, что вы сейчас творите, никакого отношения ни к закону, ни к совести не имеет!.. Недавно НАБУ нашло "прослушку" в синагоге Бродского… Скажите, пожалуйста, что вы творите?". "И я обращаюсь к судье Бицюку: "Если вас ввели в заблуждение эти проходимцы, то посчитайте, сколько в 2015 году из страны украли миллиардов… И теперь вы считаете немедленно нужно заводить дело против меня?.. Бараны, давайте я вам объясню: "Киевстар" хранит три года звонки и переписку! Три! А это значит, что вы берёте заведомо фальшивое, ложное дозволение в суде для того, чтобы просто оказывать давление на меня!.." - резюмировал Вадим Рабинович. Земля Украины - это не дар Соросу под елочку. Об этом сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала NEWSONE. "Антикоррупционное бюро в составе 40 человек занимаются какой-то недоплатой Рабиновича, какой-то дачей, бред какой-то. Для себя лично я убедился в том, что сейчас разберутся. Я верю Сытнику, что он не знал об этом, потому что он сразу бумаги запрашивал, смотрел. Я думаю, что он грамотный адвокат и понимает, что кто-то из его подчиненных немного занялся не тем", - сказал он. "Могу сказать одно, я разговаривал вчера со всеми нашими партийцами, мы не дадим им продавать землю даже если они возбудят 4500 головных дел. Почему 4500? Столько, сколько правок они должны рассматривать. Мы будем рассматривать правки, будем идти по закону. Земля Украины - это не дар Соросу под елочку. А запугать нас не получится, уже пуганные, видели уже их всех", - подчеркнул нардеп. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки что они набу это землю Теги: последние сводки