Опубликован текст телефонной беседы подозреваемой в совершении убийства журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, в которой она обсуждает действия против волонтера Маруси Зверобой и ее детей. Стенограмму обнародовал адвокат Юлии Кузьменко Влал Добош. Об этом написал в Facebook адвокат Владислав Добош, который защищает Кузьменко.

"На брифинге МВД, а затем и в суде был публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в которой говорится о Маруся Зверобой, где будто бы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей!

А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом в котором об этом говорилось.

И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где здесь Шеремет?!

Вопрос: кому это выгодно ?! К - это Кузьменко, Т - собеседница!" - написал адвокат в соцсети.