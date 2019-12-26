 Адвокат Кузьменко опубликовал стенограмму ее телефонного разговора о "сакральной жертве" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Адвокат Кузьменко опубликовал стенограмму ее телефонного разговора о "сакральной жертве"
26.12.2019 12:13

Опубликован текст телефонной беседы подозреваемой в совершении убийства журналиста  Павла Шеремета Юлии Кузьменко, в которой она обсуждает действия против волонтера Маруси Зверобой и ее детей. Стенограмму обнародовал адвокат Юлии Кузьменко Влал Добош. Об этом написал в Facebook адвокат Владислав Добош, который защищает Кузьменко.

Адвокат Кузьменко опубликовал стенограмму ее телефонного разговора о "сакральной жертве"

"На брифинге МВД, а затем и в суде был публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в которой говорится о Маруся Зверобой, где будто бы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей!

 

А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом в котором об этом говорилось.

 

И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где здесь Шеремет?!

 

Вопрос: кому это выгодно ?! К - это Кузьменко, Т - собеседница!" - написал адвокат в соцсети.

 

Н

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->