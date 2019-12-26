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|Адвокат Кузьменко опубликовал стенограмму ее телефонного разговора о "сакральной жертве"
|26.12.2019 12:13
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Опубликован текст телефонной беседы подозреваемой в совершении убийства журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, в которой она обсуждает действия против волонтера Маруси Зверобой и ее детей. Стенограмму обнародовал адвокат Юлии Кузьменко Влал Добош. Об этом написал в Facebook адвокат Владислав Добош, который защищает Кузьменко.
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