В Министерстве инфраструктуры Украины осудили запуск железнодорожного сообщения между РФ и аннексированным Крымом мостом через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба министерства .

Отмечается, что запуск железнодорожного сообщения - это очередное нарушение Россией территориальной целостности и суверенитета Украины и норм международного права.

"43 часа в пути – несмотря на здравый смысл Россия хочет тотального влияния на людей в аннексированном Крыму, такой поезд – чисто идеологический ход. Поэтому нам так важно бороться за каждого украинца, который живет на аннексированной территории. Мы не можем допустить изоляции украинцев с оккупированных территорий, следовательно построили за пару месяцев КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Криклий отметил, что министерство осуждает и будет бороться на международной арене против "очередных инфраструктурных атак агрессора".

Напомним, в РФ заявили о завершении строительства Крымского моста. 23 декабря Крымским мостом отправился первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь, время в пути составило 43,5 ч., а 24 декабря поехал первый поезд с Москвы до Симферополя, время в пути которого составило 33 час.

Железнодорожным мостом через Керченский пролив до Симферополя, Севастополя, Евпатории и Феодосии будут курсировать 11 пар пассажирских поездов, преимущественно из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд, состоящий из 14 купейных и спальных вагонов, общей вместимостью 882 пассажиры.

Напомним, протяженность Крымского моста - 19 км. Мост соединяет незаконно аннексированный Крым с РФ. В июле 2018 года на Крымском мосту уложили первые рельсы. Движение по мосту через Керченский пролив для легкового и пассажирского транспорта оккупанты открыли 16 мая 2018 года. Движение большегрузов разрешено с 1 октября.

Запуск поездов уже осудили Литва и Эстония.

В ООН заявили, что Ассамблея против строительства моста и считает его грубым нарушением Устава Организации.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира