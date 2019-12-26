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|Будем бороться против инфраструктурных атак Путина: в мининфраструктуры ответили на открытие Крымского моста
|26.12.2019 12:31
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В Министерстве инфраструктуры Украины осудили запуск железнодорожного сообщения между РФ и аннексированным Крымом мостом через Керченский пролив. Об этом сообщает
Отмечается, что запуск железнодорожного сообщения - это очередное нарушение Россией территориальной целостности и суверенитета Украины и норм международного права.
Криклий отметил, что министерство осуждает и будет бороться на международной арене против "очередных инфраструктурных атак агрессора".
Напомним, в РФ заявили о завершении строительства Крымского моста. 23 декабря Крымским мостом отправился первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь, время в пути составило 43,5 ч., а 24 декабря поехал первый поезд с Москвы до Симферополя, время в пути которого составило 33 час.
Железнодорожным мостом через Керченский пролив до Симферополя, Севастополя, Евпатории и Феодосии будут курсировать 11 пар пассажирских поездов, преимущественно из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд, состоящий из 14 купейных и спальных вагонов, общей вместимостью 882 пассажиры.
Напомним, протяженность Крымского моста - 19 км. Мост соединяет незаконно аннексированный Крым с РФ. В июле 2018 года на Крымском мосту уложили первые рельсы. Движение по мосту через Керченский пролив для легкового и пассажирского транспорта оккупанты открыли 16 мая 2018 года. Движение большегрузов разрешено с 1 октября.
Запуск поездов уже осудили Литва и Эстония.
В ООН заявили, что Ассамблея против строительства моста и считает его грубым нарушением Устава Организации.