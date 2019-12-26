Сводка Новостей
- Генерального прокурора Рябошапку на брифинг привёл поверенный США в Украине Тейлор
- Мы будем не только защищаться, но и нападать. Маруся Зверобой сделала заявление перед допросом в ГБР
- Будем бороться против инфраструктурных атак Путина: в мининфраструктуры ответили на открытие Крымского моста
- Адвокат Кузьменко опубликовал стенограмму ее телефонного разговора о "сакральной жертве"
- НАБУ "возбудилось" на Рабиновича, потому что "слугам" надо продать украинскую землю
|Генерального прокурора Рябошапку на брифинг привёл поверенный США в Украине Тейлор
|26.12.2019 13:09
|
Генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал о завершении аттестации прокуроров ГПУ. Об этом он заявил на брифинге.
Рябошапка анонсировал начало работы Офиса прокуратуры со 2 января 2020 года.
Отметим, генеральный прокурор Рябошапка пришёл на свой брифинг не один, а в сопровождении поверенного США в Украине Тейлора.
Напомним, 19 сентября Верховная рада одобрила закон о реформировании Генпрокуратуры.
Согласно закону, вместо действующей структуры органов прокуратуры состоится построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офис генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры.
При этом генпрокурору предполагается предоставить право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.