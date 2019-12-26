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|Мир покинула Галина Волчек
|26.12.2019 19:21
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Художественный руководитель «Современника», народная артистка СССР Галина Волчек умерла на 87-м году жизни.
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