При крушении самолета возле Алма-Аты в Казахстане погиб председатель президиума Совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров погиб при крушении пассажирского самолета в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на члена общественного объединения Махмут Телегусов.

Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты в пятницу, 27 декабря. На его борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Лайнер потерял высоту и упал в частном секторе, врезавшись в двухэтажный дом. Возгорания не произошло. На месте идет спасательная операция.

Полеты лайнеров подобного типа временно приостановлены по всему Казахстану до выяснения причин катастрофы.

Кайдаров — генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР. Согласно информации на сайте организации, он также является действительным членом-корреспондентом Российской Академии естественных наук. Возглавлял Совет генералов с 2001 года.

Совет генералов Казахстана — общественное объединение при президенте республики, куда входят отставные представители высших воинских чинов из министерства обороны, комитета нацбезопасности и других оборонных и правоохранительных ведомств. Занимается помощью министерствам и ведомствам в обеспечении правопорядка и проведении реформ, проводит патриотическое воспитание молодежи.

Число погибших не менее 15 человек. С места происшествия эвакуировали более 30 человек в различные медучреждения города, из них около 20 находятся в крайне тяжелом состоянии.

"Сначала самолет шатался при взлете. Потом как будто мы приземлились. Оказалось, что мы врезались во что-то. Особого хаоса на борту не было. Не было ни криков, или еще чего-то. Я вообще в шоке была, не все произошедшее помню. Мы на борту не могли понять, что случилось. Когда пришла в себя, смотрю, передо мной все закрыто. Я сидела на месте у крыла самолета. Стюард нам открыл выход, и мы вышли. Тогда мы с пассажирами и увидели, что самолет разделился пополам", - рассказала пассажирка Марал Ерман.

По словам девушки, на месте было много пострадавших.

"Сначала к нам подъехали, кажется, какие-то секьюрити. Она сразу начали извлекать из самолета детей. После подъехали пожарные, скорая позже прибыла. Раненых много было. Я не осталась. За мной приехали родные", - добавила очевидица.

Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты в пятницу, 27 декабря. На его борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Лайнер потерял высоту и упал в частном секторе, врезавшись в двухэтажный дом. Возгорания не произошло. На месте идет спасательная операция.

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