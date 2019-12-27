Рассмотрение апелляций на арест бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут", которые проходят по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года, назначено Киевским апелляционным судом на 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных обвиняемыми на решение Святошинского районного суда города Киева от 19 декабря 2019 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых, назначено на 27 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Заседание начнется в 12: 00.

Вместе с тем, 30 пострадавших по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года изъявили желание присутствовать на рассмотрении апелляции экс-беркутовцам. Адвокатская совещательная группа заявила на Facebook о подаче 26 декабря соответствующих ходатайств.

Напомним, что 17 мая 2016 года суд начал рассмотрение по существу дела против бывших беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

Их обвиняют в расстреле 48 активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

24 октября 2019 года Святошинский райсуд освободил из-под стражи Сергея Тамтуру.19 декабря выпустили из СИЗО под домашний арест Александра Маринченко.

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