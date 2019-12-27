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|27.12.2019 09:32
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Конституционный суд признал законопроект № 1027 относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины таким, который не соответствует положениям Конституции Украины.
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В заключении суда отмечается, что предписание части третьей статьи 84 Конституции относительно личного голосования на заседаниях парламента является юридическим императивом, то есть безусловным, категорическим требованием для народного депутата, поскольку представитель народа в парламенте должен осуществлять свои полномочия лично.
В КСУ отметили, что нарушение этого требования является искажением сущности представительной демократии.
В КС отметили, что автоматическая потеря мандата (без решения Верховной Рады) народным депутатом (досрочное прекращение депутатских полномочий) на основании установления судом только самого факта любого "неличного голосования" – безотносительно к характеру действий парламентария, обстоятельств, при которых такой факт имел место, без установления природы личного участия депутата и без учета того, что в отношении его поведения могут оказаться обстоятельства смягчающего характера – не будет соответствовать требованию соразмерности.
Также суд подчеркнул, что предложенная законопроектом редакция статьи 81 Конституции Украины, которой предлагается исключить из пункта 6 части второй слова "избирательного блока политических партий", устанавливает на конституционном уровне запрет на образование избирательных блоков политических партий, хотя согласно Конституции Украины "избирательный блок политических партий" является отдельным институтом.
В Заключении суда также отмечается, что в случае принятия предложенного законопроектом изменения к Конституции граждане потеряют свои права, следовательно оно не соответствует части первой статьи 157 Основного закона.
Кроме того, как объяснили в КС, законопроект предусматривает, что полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае: "его отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины и/или заседаний комитета Верховной Рады Украины, членом которого он является, в течение одной очередной сессии", однако, по мнению суда, предложенное требование не соразмерно преследуемой цели, природа санкции должны соответствовать тяжести правонарушения, а примененное понятие "без уважительных причин" имеет оценочный характер, не соответствует критериям четкости, однозначности, предсказуемости. "Заключение Конституционного Суда Украины обязательное, окончательное и не может быть обжаловано", - добавили в КС.
Как сообщалось, проект закона № 1027 "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)" был внесен 10 сентября президентом Владимиром Зеленским.