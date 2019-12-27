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|Посол США заявил, что Аваков сомневается в вине подозреваемых в убийстве Шеремета
|27.12.2019 09:50
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По словам временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора, Аваков попросил несколько государств-партнеров помочь расследовать убийство журналиста Шеремета
Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков просил несколько стран помочь в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом Тейлор заявил во время общения с журналистами в Киеве 26 декабря, сообщает
Напомним, 12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрение фигурантам дела об убийстве Шеремета.
13 декабря Печерский суд проводил заседание по избранию меры пресечения подозреваемым в деле об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь. Подозреваемую Кузьменко суд постановил на два месяца взять под стражу. Однако сторона защиты подала апелляцию. Кроме того, против МВД и его главы Арсена Авакова фигурантка дела Павла Шеремета врач Юлия Кузьменко подала судебный иск.
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве. Автомобиль, в котором он ехал, взорвали.