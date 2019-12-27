По словам временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора, Аваков попросил несколько государств-партнеров помочь расследовать убийство журналиста Шеремета

Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков просил несколько стран помочь в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом Тейлор заявил во время общения с журналистами в Киеве 26 декабря, сообщает "Европейская правда ".

"Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи (в расследовании. - Ред.). И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем мы могли бы помочь", - сказал Тейлор. Он предположил, что у Авакова нет уверенности в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения в убийстве Шеремета.

Напомним, 12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрение фигурантам дела об убийстве Шеремета.

13 декабря Печерский суд проводил заседание по избранию меры пресечения подозреваемым в деле об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь. Подозреваемую Кузьменко суд постановил на два месяца взять под стражу. Однако сторона защиты подала апелляцию. Кроме того, против МВД и его главы Арсена Авакова фигурантка дела Павла Шеремета врач Юлия Кузьменко подала судебный иск.

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве. Автомобиль, в котором он ехал, взорвали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира