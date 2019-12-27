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|Зеленский уволил Трубу и назначил Венедиктову и.о. главы ГБР
|27.12.2019 11:42
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Об этом говорится в тексте
И.о. директора ГБР стала Ирина Венедиктова.
Ирина Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года. Она окончила Харьковский национальный университет внутренних дел и изучала международный коммерческий арбитраж в Chartered Institute of Arbitrators. Имеет звание доктора юридических наук. По данным
До избрания в Раду была заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина (с 2005 года), членом научно-консультативного совета Верховного суда, арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и судьей Третейского суда по медицинским делам. Венедиктова также вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики.
В 2016−2017 годах Венедиктова претендовала на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла конкурс — получила меньший, чем минимально допустимый бал по результатам экзамена.
Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники пишет, что у Венедиктовой есть звание капитана полиции, но отмечает, что у нее нет опыта практической работы в правоохранительных органах.
Муж Венедиктовой — Денис Колесник — сотрудник Киберполиции. А ее отец — Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.
Накануне второго тура президентских выборов Владимир Зеленский представил Венедиктову в числе 20 человек из своей команды — как эксперта в области реформирования судебной системы.