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|Обвиняемого в убийстве Бузины назначили главным по делам ветеранов, находящихся в заключении
|27.12.2019 12:00
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Денис Полищук, один из обвиняемых в убийстве писателя Олеся Бузины, получил должность в Министерстве по делам ветеранов. Об этом сообщает медиаэксперт Анатолий Шарий на своём
Ранее глава министерства по делам ветеранов Оксана Коляда (Гаврилюк) сообщила, что они готовы оказать помощь арестованным по делу журналиста Павла Шеремета.