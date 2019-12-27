Денис Полищук, один из обвиняемых в убийстве писателя Олеся Бузины, получил должность в Министерстве по делам ветеранов. Об этом сообщает медиаэксперт Анатолий Шарий на своём Telegram-канале .

«Теперь решением министра министерства по делам ветеранов Полищук, по показаниям свидетелей добивший лежащего Бузину выстрелом в голову, назначен главным по делам находящихся в заключении ветеранов», — сообщается на канале Шария.

Ранее глава министерства по делам ветеранов Оксана Коляда (Гаврилюк) сообщила, что они готовы оказать помощь арестованным по делу журналиста Павла Шеремета.

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