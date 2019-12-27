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|В рамках юридической очистки в ходе подготовки к обмену освобождена Дарья Мастикашева
|27.12.2019 16:19
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Сегодня, 27.12.2019г. Красногвардейский суд Днепропетровска провел заседание по Делу Дарьи Мастикашевой.
Международная правозащитная организация Amnesty International подвергла критике состояние прав человека в Украине за 2017-2018 гг., в частности, напомнив об отсутствии прогресса в расследовании касательно так называемых "тайных тюрем" Службы безопасности Украины (СБУ), пытках со стороны представителей правоохранительных органов и преследовании за критику властей.
Доклад о состоянии прав человека в Украине был опубликован в феврале 2018 года
В частности, организация напомнила о задержании СБУ украинки, которая проживает в России.
Также ее адвокат сообщал, что Дарья Мастикашева получала угрозы в адрес своих матери и сына, пока не согласилась зачитать вслух на камеру заявление, в котором ей инкриминировались преступления. По состоянию на конец года она все еще находилась под стражей в ожидании суда.
Кроме того, Amnesty International заявляет, что украинские власти усилили давление на своих критиков и независимые общественные организации, в том числе на журналистов и антикоррупционных активистов. Между прочим государственные органы открывали уголовные производства и принимали законы, призванные ограничить права на свободу слова и свободу объединений.
В организации добавили, что на оккупированных территориях продолжали незаконно удерживать и сажать своих оппонентов.
Касательно ситуации с правами человека в мире, в организации заявили об ужесточении "политики очернения". Ее главным результатом стала кампания этнической чистки в Мьянме, которой подверглись мусульмане рохинджа.
Также Amnesty International подвергла критике мировую политику касательно приема беженцев и назвала "человеконенавистнической" попытку президента США Дональда Трампа запретить въезд в страну гражданам нескольких мусульманских стран.