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|"В салоне запах горючего смешался с запахом крови". Монологи выживших пассажиров Bek Air
|27.12.2019 16:38
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В авиакатастрофе под Алматы погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна. Выжили 82 пассажира из 93.
27 декабря под Алматы произошла авиакатастрофа. Самолёт Bek Air при взлёте врезался в двухэтажный дом. На борту Fokker-100 были 93 пассажира и пять членов экипажа.
19 человек доставили в городскую клиническую больницу №4 Алматы. Двое –командир самолёта и пассажир скончались. 15 пассажирам, одной бортпроводнице и второму пилоту провели операцию.
По информации пресс-службы больницы, состояние больных остаётся тяжёлым. Восемь человек в реанимации, остальные переведены в отделения.
Выжившие в катастрофе рассказали
"Удар пришёлся такой силы, что мы вылетели вперёд"
Асель Абильдаева:
"Это был мой первый полёт на самолёте. Накануне мне приснился кошмар, и я чувствовала перед посадкой беду. Сейчас жалею, что не отказалась от поездки.
Самолёт выехал на полосу, параллельно стюард инструктировал пассажиров. Потом мы начали набирать высоту, в салоне выключили свет, и началась какая-то тряска непонятная. Потом мы начали крениться вправо и о что-то ударились. В первый раз это был мягкий удар. Казалось, всё в порядке.
Пассажиры запаниковали: взрослые стали кричать, дети – плакать. Мой друг вытащил шнур, который открывает аварийную дверь. Мы выбрались на крыло самолёта и начали извлекать других пассажиров. Все, кто сидел в задней части, были живы. Они сами выходили.
Спасатели разбирают завалы / Фото Алмаза Толеке
Спасателей и врачей вызывали пассажиры, которым удалось первыми выйти из самолёта. Скорая приехала через 20 минут после крушения".
"Это жутко, я даже вспоминать не хочу"
"Я считаю, что сегодня мой второй день рождения"
Аслан Назарлиев:
"Я летел в Нур-Султан по работе. Раньше от друзей слышал, что они побаиваются самолётов Bek Air, но я обычно не выбираю. Я сидел в 15-м ряду возле аварийного выхода.
Аслан Назаралиев / Фото с сайта Time.kz
"Я сидел на том месте, где самолёт пополам разорвало"
Мейрамбек Сериков: