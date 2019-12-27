В авиакатастрофе под Алматы погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна. Выжили 82 пассажира из 93.

27 декабря под Алматы произошла авиакатастрофа. Самолёт Bek Air при взлёте врезался в двухэтажный дом. На борту Fokker-100 были 93 пассажира и пять членов экипажа.

19 человек доставили в городскую клиническую больницу №4 Алматы. Двое –командир самолёта и пассажир скончались. 15 пассажирам, одной бортпроводнице и второму пилоту провели операцию.

По информации пресс-службы больницы, состояние больных остаётся тяжёлым. Восемь человек в реанимации, остальные переведены в отделения.

Выжившие в катастрофе рассказали Informburo.kz о том, что происходило на борту самолёта и как они выбирались из разломанного пополам воздушного судна.

"Удар пришёлся такой силы, что мы вылетели вперёд"

Асель Абильдаева:

"Это был мой первый полёт на самолёте. Накануне мне приснился кошмар, и я чувствовала перед посадкой беду. Сейчас жалею, что не отказалась от поездки.

Мы должны были взлететь в 7.05, но в автобус сели с опозданием. Потом нам объясняли технику безопасности. Мой друг рядом сидел. Наши места были рядом с крылом, то есть мы сидели у аварийного выхода.

Самолёт выехал на полосу, параллельно стюард инструктировал пассажиров. Потом мы начали набирать высоту, в салоне выключили свет, и началась какая-то тряска непонятная. Потом мы начали крениться вправо и о что-то ударились. В первый раз это был мягкий удар. Казалось, всё в порядке.

Самолёт начал опять набирать высоту, но в этот момент произошло столкновение, и мы сильно ударились. Через несколько секунд удар пришёлся такой силы, что мы вылетели вперёд. Впереди сидящие пассажиры врезались в дом.

Пассажиры запаниковали: взрослые стали кричать, дети – плакать. Мой друг вытащил шнур, который открывает аварийную дверь. Мы выбрались на крыло самолёта и начали извлекать других пассажиров. Все, кто сидел в задней части, были живы. Они сами выходили.

Спасатели разбирают завалы / Фото Алмаза Толеке

Передняя часть была сильно повреждена, буквально разбита. Детей было много. Я видела одного мальчика, он тянул руку ко мне. Друг помог малышу: он растащил бетонные плитки и высвободил ребёнка. Потом спасли ещё одну девочку. Старались вытащить мам этих детей.

Спасателей и врачей вызывали пассажиры, которым удалось первыми выйти из самолёта. Скорая приехала через 20 минут после крушения".

"Это жутко, я даже вспоминать не хочу"

"Несколько человек прижало бетонной плитой, и они уже без сознания лежали. Ещё несколько лежали в снегу с переломами страшными. У людей были головы разбитые, переломы ног, рук. Они сидели на снегу и кричали очень громко. Много людей были живы, но потом скончались. Пока скорая приехала, несколько человек скончались. Женщины сидели рядом с телами своих знакомых, плакали. Папы и мамы в панике искали своих детей. Старались как-то по-быстрому это сделать, потому что все думали, что самолёт взорвётся. Очень сильно горючим воняло. В салоне запах горючего смешался с запахом крови. Это страшно. Представьте картину: стена дома, тело, голова разбитая и бетон на ней. Разные части человеческих тел были разбросаны. Это жутко, я даже вспоминать не хочу".

"Я считаю, что сегодня мой второй день рождения"

Аслан Назарлиев:

"Я летел в Нур-Султан по работе. Раньше от друзей слышал, что они побаиваются самолётов Bek Air, но я обычно не выбираю. Я сидел в 15-м ряду возле аварийного выхода.

Аслан Назаралиев / Фото с сайта Time.kz

Когда мы взлетали, что-то произошло с левым крылом, потом самолёт повело вправо. Все начали кричать, паниковать, дети плакали. Сначала в салоне авиалайнера я переживал за свою семью, а когда уже мы поняли, что произошла авария, мысль была одна – спастись и выбраться из салона, потому что многие понимали, что машина может в любой момент взорваться. Скорую мы долго ждали. Я здоров, в госпитализации не нуждаюсь. Конечно, я считаю, что сегодня мой второй день рождения".

"Я сидел на том месте, где самолёт пополам разорвало"

Мейрамбек Сериков:

"Я сидел прямо на том месте, где самолёт пополам разорвало. Минут 5-10 прошло, как мы поднялись, и начало трясти. Самолёт сел и снова начал подниматься. Потом случилась эта катастрофа. Всё произошло так быстро, что я даже не успел испугаться, делал всё автоматически. Я не то что с рубашке, я в куртке родился. Сейчас смотрю на фото того, что осталось от самолёта, вижу своё место и в шоке, как я выжил". В авиакатастрофе погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна. 49 человек пострадали, из них 18 – в тяжёлом состоянии.

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