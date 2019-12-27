Александр Зубченко Посол США в Украине Уильям Тейлор привел на поводке генерального прокурора Руслана Рябошапку для участия в пресс-конференции. При этом они сидели рядышком. Рябошапке очень не хватало такого шарика во рту, который бы вынимался по воле хозяина. А так да, все очень смахивает на ролевые игры. Даже для Украины это явный перебор. Хотя у нас и Виктория Нуланд по майдану с печеньками бегала, и покойный ныне Маккейн воодушевлял «еврооптимистов», и вице-президент Джо Байден сидел на месте спикера Парубия, проводя заседание лидеров фракций Верховной Рады. Но вот никогда еще генерального прокурора не «презентовал» на пресс-конференции посол США. Пусть и исполняющий обязанности. Полномочия Тейлора как временного посланника уже формально закончились. Посольство возглавила Кристина Квин. Соответствующий документ ожидается со дня на день. Но напоследок Тейлор провел очень показательное шоу. Дал четко и недвусмысленно понять, кто именно символизирует верховенство права и закона в этой стране. Формально Тейлор, который является ставленником все тех же демократов, имеет право участвовать в прессухе генпрокурора. Столько денег американских налогоплательщиков вложено в «реформирование украинской прокуратуры». Правда, их все спи… короче, украли. Предыдущий посол Мари Йованович передала грузинам 4 млн. долларов налом. В результате Давид Сакварелидзе купил себе куртку за 19 тысяч евро. И это только видимая часть айсберга. Знаете, на мой взгляд, Йованович даже не виновата. Она и не предполагала, что деньги можно вот так просто и бесхитростно украсть. Даже не заморачиваясь с оправданием. Поэтому когда прокурорские взломали сейф в комнате, где сидели грузины-«реформаторы», они обнаружили там лишь кучку салфеток и полупустую бутылку коньяка. Почему-то армянского. По данному факту ГПУ времен Юрия Луценко открыла уголовное производство. Не по поводу армянского коньяка, хотя Луценко известный алкоголик, а по нецелевой растрате средств американской помощи. Уже при Тейлоре и Рябошапке в ГПУ «потерялись» сотни тысяч долларов. Тоже выделенных на реформу прокуратуры, в частности, на разработку тестов для аттестации работников ГПУ. Деньги, естественно, свистнули, списав на фуршеты и кейтеринг, а с вопросами особенно заморачиваться не стали. В результате появился такой шедевр юридической мысли, как тест «Для чего используется полицейский конь?». Да, Тейлор действительно имел право прийти на прессуху как фактический соучастник разворовывания американских государственных средств. Но он явно не это хотел сказать. Давайте я вам скоро расшифрую «смыслы», заложенные в самом появлении посла США по правую руку от генерального прокурора «независимой Украины». Первый: Руслан Рябошапка на сто процентов человек Демпартии США. В знаменитой в узких кругах расшифровке разговора Зеленского с Трампом, ставшей формальным поводом для импичмента старины Дональда, Володя заискивающе сообщает: «Руслан на сто процентов мой человек». Нет, Вова, он не твой человек. И даже не человек главы Офиса президента Андрея Богдана. Генпрокурор Украины теперь официальная креатура демократов. Вербовка Руслана двумя сенаторами от США прошла еще в сентябре этого года. Они умышленно прилетели в Киев и встретились со свеженазначенным генеральным. Вербовал демократ Рон Джонсон. Сенатор-республиканец просто ушами хлопал, символизируя собой «двухпартийную поддержку курса Украины на разрыв с тоталитарной Россией». Вообще-то демократы видели сменщиком Юрия Луценко человека с непростой сексуальной ориентацией Виталия Касько. Он гораздо больше импонировал Соросу. Да и успел хорошо зарекомендовать себя, занимая должность заместителя Луценко. Сливал всю конфиденциальную инфу шо твой унитаз без ручки. К сожалению, злые люди его вычислили и заставили написать заявление об увольнении по причине «махинаций со служебной квартирой». Назначение Рябошапки их взволновало. А будет ли товарищ так же верно служить интересам США, как Касько? Но все закончилось очень хорошо. Разведслужбы быстро «пробили» Руслана, составили профиль и выдали позитивные рекомендации. Годен! Бисексуал, ворует, семья в Брюсселе, связи с Богданом можно купировать. Так и вышло. Второй смысл. Или, если хотите, послание: ничего у вас с компроматом на Байдена не получится. В ГПУ находятся 12 уголовных производств, в которых фигурирует экс-вице-президент США Джо Байден, его сын Хантер, руководители Национального антикоррупционного бюро, сливавшие секретную служебную информацию прямо в посольство США и сфальсифицировавшие обвинения в адрес бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта. Даже есть установленный цеэрушник в Украине Джордж Кент. Богатейший фактический материал, полученный в соответствии с украинским законодательством оперативно-следственным путем. Часть этого массива информации на своих пресс-конференциях предал огласке народный депутат Андрей Деркач. Рябошапка выполнил все указания кураторов: дела закрыли, а прокурора, который вел расследование по легендарной «Буризме», связанной с семейством Байденов, уволили. Третий посыл: США в лице демократов являются гарантом неприкосновенности народных депутатов Украины и политиков, которые отстаивают проамериканские позиции. С 1 января вступает в силу новая редакция закона о снятии так называемой неприкосновенности с парламентариев. Главная фишка в том, что все упирается в генерального прокурора. Только он дает представление на привлечение депутата к уголовной ответственности. Не директор ГБР (Государственное бюро расследований), не глава Национального антикоррупционного бюро, не специализированный антикоррупционный прокурор. Только Рябошапка. Поэтому посадка экс-президента Петра Порошенко – одно из главных предвыборных обещаний Зеленского («я ваш приговор!») – отменяется. Ну а если кто не понял намека, то может очень быстро оказаться в СИЗО по команде из Вашингтона. Конечно, все было бы очень печально, если бы не один принципиальный момент. По ходу, демократы вступили в полосу стремительного прос…ния импичмента Трампа, и респы скоро их будут добивать. Возможно, даже ногами. Личный адвокат Дональда Руди Джулиани не только «допросил» ключевых свидетелей в Украине по участию американцев в местной коррупции в рамках своего телевизионного проекта, но и добился снижения уровня представительства Госдепа в колонии. До президентских выборов в США никто не назначит полноценного посла в Киеве. Только поверенного в делах. И показательный жест Тейлора – «совместная» пресс-конференция с Рябошапкой – это действительно истерика. Да, у них все пока получается, но вот не успевают ребята завершить проект. Сам Тейлор уезжает, на посольском хозяйстве остается простой клерк, а в Вашингтоне идет настоящая война. И может случиться так, что не досидит Руслан до марта следующего года. И Касько не станет его сменщиком. Совсем другие сигналы придут из Вашингтона. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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