Сотрудники Государственного бюро расследований, в котором сменилось руководство, поделились первыми впечатлениями о новой начальнице Ирине Венедиктовой. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" .

Как сообщили "Стране" источники в Госбюро, самым ярким впечатлением пока что является супруг нового исполняющего обязанности Бюро Ирины Венедиктовой - Денис Колесник, сотрудник киберполиции МВД Украины.

Вчера Венедиктова в сопровождении своего мужа и предполагаемых замов посетила Генеральную прокуратуру Украины, где их принял Руслан Рябошапка.

"После этой встречи, супруги направились в ГБР, где супруг нового руководителя ведомства совершил обход кабинетов в джинсах и кроссовках.

Интересовался у следователей делами, строго спрашивал почему кто-то отсутствует на рабочем месте и обращался ко всем на ты", сообщает Telegram-канал.