Сводка Новостей
- "Харьковских террористов" осудили, но отдают на обмен
- Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики дал добро на продажу земли
- Она пришла с "кузнецом": муж преемницы Трубы после встречи с генпрокурором устроил обход следователей ГБР
- Битва за "Беркут": на кону весь обмен
- Большой обмен: суд Харькова отпустил обвиняемого в трех убийствах
|Она пришла с "кузнецом": муж преемницы Трубы после встречи с генпрокурором устроил обход следователей ГБР
|28.12.2019 11:46
|
Сотрудники Государственного бюро расследований, в котором сменилось руководство, поделились первыми впечатлениями о новой начальнице Ирине Венедиктовой. Об этом сообщает Telegram-канал
Как сообщили "Стране" источники в Госбюро, самым ярким впечатлением пока что является супруг нового исполняющего обязанности Бюро Ирины Венедиктовой - Денис Колесник, сотрудник киберполиции МВД Украины.
Вчера Венедиктова в сопровождении своего мужа и предполагаемых замов посетила Генеральную прокуратуру Украины, где их принял Руслан Рябошапка.
Обход, по словам следователей, продолжалс вплоть до позднего вечера.
Напомним. 27 декабря Владимир Зеленский уволил директора ГБР Романа Трубу и назначил и.о. Венедиктову.
Кстати, Венедиктова является вице-президентом Всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов (Харьков). В декларации Ирина Венедиктова указала пять дорогих машин, в том числе Porshe Cayenne.