 Она пришла с "кузнецом": муж преемницы Трубы после встречи с генпрокурором устроил обход следователей ГБР - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Она пришла с "кузнецом": муж преемницы Трубы после встречи с генпрокурором устроил обход следователей ГБР
28.12.2019 11:46

Сотрудники Государственного бюро расследований, в котором сменилось руководство, поделились первыми впечатлениями о новой начальнице Ирине Венедиктовой. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Она пришла с "кузнецом": муж преемницы Трубы после встречи с генпрокурором устроил обход следователей ГБР

Как сообщили "Стране" источники в Госбюро, самым ярким впечатлением пока что является супруг нового исполняющего обязанности Бюро Ирины Венедиктовой - Денис Колесник, сотрудник киберполиции МВД Украины.

Вчера Венедиктова в сопровождении своего мужа и предполагаемых замов посетила Генеральную прокуратуру Украины, где их принял Руслан Рябошапка.

"После этой встречи, супруги направились в ГБР, где супруг нового руководителя ведомства совершил обход кабинетов в джинсах и кроссовках.

 

Интересовался у следователей делами, строго спрашивал почему кто-то отсутствует на рабочем месте и обращался ко всем на ты", сообщает Telegram-канал.

Обход, по словам следователей, продолжалс вплоть до позднего вечера.

Напомним. 27 декабря Владимир Зеленский уволил директора ГБР Романа Трубу и назначил и.о. Венедиктову.

Кстати, Венедиктова является вице-президентом Всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов (Харьков). В декларации Ирина Венедиктова указала пять дорогих машин, в том числе Porshe Cayenne.


 

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