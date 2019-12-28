Адвокат Виталий Сердюк заявил, что политический экс-руководитель Генпрокуратуры, покрывавшей настоящих убийц митингующих и правоохранителей, Юрий Луценко публично вмешивается в судебную деятельность, пытаясь повлиять на решение Апелляционного суда о мере пресечения сотрудникам "Беркута". "По старой привычке Луценко снова публично вмешивается в судебную деятельность, пытаясь повлиять на решение Апелляционного суда о мере пресечения сотрудникам Беркута, бездоказательно пребывающим в тюрьме более пяти лет. Как активный участник антиконституционного захвата власти, который в ночь перед расстрелами заявлял о прибывшем на Майдан оружии, как политический руководитель Генпрокуратуры, покрывавшей настоящих убийц митингующих и правоохранителей, Луценко больше только переживает не за «руйнування справедливості і держави», а за неотвратимость уголовного наказания за содеянное лично... Освобождение из под стражи невиновных и справедливый Суд над пришедшими на крови участниками госпереворота - единственный путь к восстановлению правды о событиях 2014 года и сатисфакции для членов семей погибших и раненных по разные стороны баррикад!" - Заявил Виталий Сердюк. Напомним, Киевский апелляционный суд при рассмотрении апелляционных жалоб бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстрелах на Институтской, отказал в удовлетворении заявления представителей потерпевших относительно отвода новой группы прокуроров. Об этом объявила председательствующая судья Маргарита Васильева. "Коллегия судей пришла к выводу, что заявление об отводе удовлетворению не подлежит", - отметила Васильева. Ранее такое заявление в суд подали три представительницы пострадавших, в том числе и Евгения Закревская. Решение суда потерпевшие, участвующие в заседании в режиме видеоконференции, встретили криками "Ганьба". Адвокаты экс-беркутовцев попросили суд предоставить доказательства, подтверждающие полномочия адвокатов потерпевших. Суд после технического перерыва объявил, что "нет оснований сомневаться в полномочиях указанных представителей". На заседании в субботу присутствуют прокуроры Виталий Субботин, Александр Шеваленко, Сергей короткий. Как сообщалось, пяти бывшим бойцам спецподразделения "Беркут": Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому - инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана. Читайте также: Новым прокурорам по делу эксберкутовцев заявили отвод В феврале прошлого года суд объединил уголовные производства по Маринченко, Тамтуре, Янишевскому, обвиняемых в расстреле 49 активистов Евромайдана, с производством по Зинченко и Аброськину, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской. По данным Генпрокуратуры, в целом во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли. По данным МВД, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков. "Если суд над обвиняемыми в расстреле 48 и ранении 80 безоружных майдановцев тянется годами - это плохо.

Если власть на завершающей стадии отпускает подсудимых и делает невозможным решение суда - это разрушение не только справедливости, но и собственно государства.

Я понимаю, что надо извлекать из российских тюрем наших. Сам работал на обмены, в ходе которых домой вернулись сотни украинский.

Но, во-первых, за время моей каденции был осужден 1200 террористов и еще 1300 находится на стадии следствия. Поэтому менять есть на кого.

Во-вторых, дело об убийствах на Майдане надо сначала довести до приговора суда. И лишь затем - менять.

Ненаказанное зло регенерирует себя.

Непризнанное зло в Москве объявит себя добром и уничтожать правду, за которую отдали жизни Герои Небесной Сотни." - Заявил экс-генпрокурор Юрий Луценко. 17 декабря, в Святошинском районном суде Киева давала показания прежний министр юстиции Елена Лукаш по делу об экс–беркутовцах, которых обвиняют в расстреле 49 человек во время Евромайдана. Как сообщает корреспондент "Страны", допрос Елены Лукаш длился более трех часов. Елена Лукаш рассказала, что была членом группы по мирному урегулированию кризиса, связанного с событиями на Майдане 2014 года. Также она ответила на ряд вопросов защиты обвиняемых и представителей обвинения в лице прокуроров Генеральной прокуратуры Украины. Свою речь Лукаш начала с цитирования закона "Об амнистии", который был подписан экс-и.о. президента Украины Александром Турчиновым в феврале 2014 года. Лукаш отметила, что в этом законе отсутствует термин "мирные акции протеста", что свидетельствует о том, что предмет изучения – не "мирные", а "массовые акции протеста". Также экс-министр юстиции рассказала, что тогдашние представители Майдана (Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок) регулярно приходили в Администрацию президента Януковича на множество встреч, на которых обсуждали урегулирование протеста на Майдане. "Также они часто приходили на частные встречи к Януковичу. Исключением не были и Петр Порошенко, Александр Турчинов, Юрий Луценко. Все представители Майдана приходили к Януковичу и предлагали свои варианты перемирия", — заявил Лукаш. Она также отметила, что представители Майдана "на ковре" у Януковича вели себя "нежно и многообещающе". "Они часто жаловались на майдановцев, говорили, что не могут их контролировать, рассказывали, какие они плохие. А когда выходили на площадь, то говорили, что плохие мы (представители власти времен Януковича – Ред.) и призывали людей к радикальным действиям", — сообщила Елена Лукаш. Экс-министр добавила, что представители Майдана на переговоры всегда ходили вместе, так как не доверяли друг другу и боялись, что кто-то из них может договориться с Януковичем в одиночку. Кроме того, Елена Лукаш вспомнила о нескольких договоренностях о мирном урегулировании и подписании так называемого Меморандума между оппозицией и тогдашней властью. "Этот проект назывался "Широкий компромисс", в который входила амнистия для протестующих. Но ничем это не закончилось. Оппозиция не сдерживала обещания, данные на переговорах. Каждую неделю происходило какое-то ЧП, которое возбуждало протестное настроение: кому-то ухо отрезали, кого-то избили", – вспомнила Лукаш. На вопрос адвоката экс-беркутовца Олега Янишевского – Стефана Решко, знала ли Лукаш, что готовится операция по "зачистке" на Майдане Независимости в период с 18 по 20 февраля 2014 года, Лукаш ответила, что не имела отношения к организации подобных операций: "Я знала, что подобная операция обсуждалась в связи с угрозой массового убийства людей из-за Дома профсоюзов. Александр Якименко (тогда был главой СБУ – Ред.) часто говорил, что нужно делать операцию, так как, по их информации, на Майдане была химическая лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ". Также Лукаш рассказала, что отношение Януковича к силовому варианту наведения правопорядка было очень негативным. "Янукович часто говорил, что мирные протестующие на Майдане должны отделиться от экстремистских групп. Среди экстремистов работали сотрудники секретных служб, и власть знала, что их можно побороть, но Янукович был против применения силы", – утверждает она. Большинство вопросов со стороны обвинения в лице прокурора ГПУ Игоря Земскова касались приостановления подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К примеру, прокурор спросил у Елены Лукаш, почему она подписала договор о приостановлении подписания ассоциации с ЕС. На что Елена объяснила, что Кабмин, – это коллегиальный орган, каждое решение которого должен подписывать министр юстиции, несмотря на то, согласен он с этим решением или нет. "Я подписывала миллион документов. Решения Кабмина визируют три министерства: Министерство финансов, Минэкономики и Минюст", – добавила экс-чиновница. Другие вопросы касались того, имела ли отношение Лукаш к применению силы к протестующим со стороны правоохранительных органов. "Нет, я не знала, и на совещаниях, где такие решения принимались, если они принимались, я не присутствовала", — прозвучал ответ экс-министра. В ходе допроса Елены Лукаш прокуроры упомянули экс-главу Администрации президента Януковича, Андрея Портнова. У Елены Лукаш спросили, предлагал ли Портнов президенту Януковичу силовой вариант разгона Майдана? На что она ответила, что Портнов занимался судебной реформой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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