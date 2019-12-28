Беркутовцам Янишевскому, Зинченко и Аброськину, находившимся в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Александр Маринченко (был под круглосуточным домашним арестом), Сергей Тамтура (под ночным домашним арестом) - тоже вышли под личное обязательство.

Националисты под СИЗО досмотрели машину, которая выезжала из ворот изолятора. Она оказалась пустой. Ситуация накаляется.

Гражданка США Ульяна Супрун потребовала не выдавать "беркутовцев". Ее в Твиттер активно репостит радикал Стерненко.

В Киеве под Лукьяновским СИЗО собрались люди, которые выступают против включения беркутовцев, обвиняемых в расстрелах Майдана, в список на обмен пленными, который должен произойти завтра, 29 декабря.

Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNews и публикует фото с улицы Дегтяревской в Киеве, где расположен изолятор.

По словам организаторов, акция продлится вплоть до окончания обмена пленными на Донбассе.

Обмен пленных, который должен состояться 29 декабря на Донбассе, пройдет без участия журналистов.



Об этом hromadske сообщил представитель штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев.

"Мы не отказывали в аккредитации журналистов, потому что у нас нет таких полномочий. Штаб ООС не является организатором данного мероприятия. Силы ООС только обеспечивают проведение мероприятия, но не организуют его", - отметил пресс-секретарь.

По словам представителя штаба ООС фото и видеоматериалы процесса обмена пленными предоставит Офис президента Украины.

Также Саранцев добавил, что в штабе собрали список журналистов, которые обращались к штабу ООС по вопросу аккредитации и, в случае поступления соответствующего приказа, журналистов смогут допустить к освещению обмена.

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