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|Мост Кличко: нигде в мире до этого пролетного сооружение не испытывалось отдельно от опорных частей
|29.12.2019 08:14
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Ускоряя открытие Шулявского моста, Кличко нарушил технологию строительства.
По словам транспортного эксперта
Он отметил, что в случае нагрузки путепровода на временных опорах, мост как минимум потребует повторного испытания. В худшем случае такие испытания могут повредить сооружению и поставить под угрозу безопасность и жизнь киевлян.
Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко дал старт движению по реконструированному мосту, проехавшись по нем на квадроцикле в костюме Деда Мороза.