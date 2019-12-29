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|Послушайте, как звучит группа «Кино» спустя 30 лет. Музыканты исполнили песню «Троллейбус»
|29.12.2019 08:51
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Музыканты группы «Кино» выпустили новую версию песни «Троллейбус», которая впервые вышла на альбоме «Начальник Камчатки» в 1984 году. Запись приурочили к концертам «Кино» в Москве и Петербурге в 2020 году.
Это будут первые выступления после смерти Виктора Цоя и распада группы в 1990 году. Передаёт
В ролике показана репетиция в петербургской студии «Добролет», где встретились участники предстоящих концертов. В записи участвовали гитарист «Кино» Юрий Каспарян и басисты группы разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров. Как сообщил «Коммерсант», к ним присоединились участник проекта «Симфоническое кино» Олег Шунцов (ударные), композитор Игорь Вдовин (клавишные) и гитарист группы «Тараканы» Дмитрий Кежватов (ритм-гитара). Саунд-продюсер — Андрей Алякринский.
Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров играют в ролике на инструментах времен оригинального «Кино». В ролике использован голос Виктора Цоя с альбома «Последний герой», сборника перезаписанных песен «Кино» 1989 года.