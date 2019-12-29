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|Сегодня Путин победил нас. Победил чисто и профессионально. Михаил Чаплыга
|29.12.2019 09:10
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Активисты, которые накануне вечером блокировали Лукьяновское СИЗО, чтобы не допустить вывоза оттуда трех экс-беркутовцев, продолжают дежурить на месте. Об этом по состоянию на 7 утра воскресенья, 29 декабря, сообщает
Отмечается, что людей стало меньше, но они продолжают перекрывать все выезды из СИЗО.
Люди мониторят все возможные выезды из здания СИЗО, время от времени группами перемещаясь между подъездами к пенитенциарному учреждению.
Накануне вечером участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Они разошлись на 9 точек - 9 выездов из изолятора.
Но источники сообщают, что "беркутят" уже давно нет в СИЗО, да и Нацгвардия еще ночью перестала охранять протестующих под изолятором.
О том, что пять обвиняемых по делу о расстрелах на Майдане могут пойти на обмен, стало известно в конце декабря. После того, как сорвалась встреча Минской контактной группы.
Украина не хотела их отдавать, понимая, какой ажиотаж в майдановской среде это вызовет.
Допустить срыв обмена Зеленский не мог - он обязался его провести перед европейцами. При этом перспективы быстро осудить беркутовцев - и уже потом их менять - не было. Слишком запутанным, а иногда и просто притянутым за уши был этот процесс. И мог продлиться еще несколько лет с риском полного развала этого дела.
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