Власти т.н "ДНР" утром 29 декабря доставили украинских пленных для обмена на пункт пропуска Майорск в Донецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo. Также он опубликовал фото автозаков.

Представители Луганска утром сообщили, что уже выехали на место обмена пленными с Киевом.

Об этом "РИА Новости" сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленных "ЛНР" Ольга Кобцева.

О точном количестве человек, которые будут участвовать в обмене, пока не разглашается.

29 декабря, состоится большой обмен пленными между Киевом, Донецком и Луганском. Он должен начаться в 11:00 на контрольно-пропускном пункте Майорск в Донецкой области. В связи с этим сегодня он будет закрыт.

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