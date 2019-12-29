Сводка Новостей
- Украинских пленных доставили в Майорск для обмена
- Сегодня Путин победил нас. Победил чисто и профессионально. Михаил Чаплыга
- Послушайте, как звучит группа «Кино» спустя 30 лет. Музыканты исполнили песню «Троллейбус»
- Мост Кличко: нигде в мире до этого пролетного сооружение не испытывалось отдельно от опорных частей
- Молния. Именем Украины: экс-беркутовцы едут на обмен
|Украинских пленных доставили в Майорск для обмена
|29.12.2019 10:04
|
Власти т.н "ДНР" утром 29 декабря доставили украинских пленных для обмена на пункт пропуска Майорск в Донецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo. Также он опубликовал фото автозаков.
Представители Луганска утром сообщили, что уже выехали на место обмена пленными с Киевом.
Об этом
О точном количестве человек, которые будут участвовать в обмене, пока не разглашается.
29 декабря, состоится большой обмен пленными между Киевом, Донецком и Луганском. Он должен начаться в 11:00 на контрольно-пропускном пункте Майорск в Донецкой области. В связи с этим сегодня он будет закрыт.