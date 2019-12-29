"ДНР" передала пленных украинской стороне. Автозаки только что пересекли линию разграничения. Передаёт PavlovskyNews

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО должен состояться в "серой зоне" на Донбассе. Об этом сообщила корреспондент " 112 Украина ".

"Обмен состоится в "серой зоне", люди будут передвигаться на автобусах и затем (по окончанию обмена) будут доставлены в Краматорск, оттуда самолетом должны будут отправиться в аэропорт Борисполь", - отметила корреспондент.

Также сообщается, что от здания СИЗО в Бахмуте (Донецкая область) отправился автобус с людьми, которые предположительно будут участвовать в обмене с "ЛДНР". По информации журналистов три автобуса уже отправились к месту обмена. В каждом автобусе приблизительно находятся 25 человек.

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