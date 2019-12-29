Анатолий Шарий опубликовал видео, как украинских пленных выводят из авто. Дальнейшие планы украинской стороны в случае успешного завершения обмена - доставка освобожденных пленных в Краматорск, оттуда самолетом - в аэропорт "Борисполь". "Омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова заявила, что обмен между Украиной и "ДНР" идет по формуле "55 на 87". "Мы готовы отдать украинской стороне 55 человек, они нам 87. Однако точные цифры еще не определены" При этом она заявила, что около 20 человек якобы отказались от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории. Российские журналисты сфотографировали красно-черный бандеровский флаг над украинским КПВВ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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