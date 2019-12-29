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|Большой обмен: украинских пленных выводят из авто. Видео
|29.12.2019 11:19
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Анатолий Шарий опубликовал видео, как украинских пленных выводят из авто.
Дальнейшие планы украинской стороны в случае успешного завершения обмена - доставка освобожденных пленных в Краматорск, оттуда самолетом - в аэропорт "Борисполь".
При этом она заявила, что около 20 человек якобы отказались от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.
Российские журналисты сфотографировали красно-черный бандеровский флаг над украинским КПВВ.