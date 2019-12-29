Сводка Новостей
- Двое из пяти "беркутовцев", которые идут на обмен, имеют статус участника боевых действий и воевали за Украину на Донбассе
- В праве это называется - внутренний конфликт: "беркутовцев" вывезли из Лукьяновского СИЗО еще ночью и отправили на обмен
- Большой обмен: украинских пленных выводят из авто. Видео
- "ДНР" передала пленных украинской стороне. Источник
- Украинских пленных доставили в Майорск для обмена
|В праве это называется - внутренний конфликт: "беркутовцев" вывезли из Лукьяновского СИЗО еще ночью и отправили на обмен
|29.12.2019 12:52
|
Трех из пяти беркутовцев, которые находились в Лукьяновском СИЗО, таки вывезли. Об этом заявил адвокат Игорь Варфоломеев. Два других, напомним, были под домашним арестом.
Адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев отметил, что пока не знает, повезли ли их на место обмена в Донецкую область, передает "
Ночная блокада не помогла противникам обмена. Янишевского, Зинченко и Аброськина при обмене могут передать "ЛДНР".