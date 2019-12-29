Сводка Новостей
- Двое из пяти "беркутовцев", которые идут на обмен, имеют статус участника боевых действий и воевали за Украину на Донбассе
- В праве это называется - внутренний конфликт: "беркутовцев" вывезли из Лукьяновского СИЗО еще ночью и отправили на обмен
- Большой обмен: украинских пленных выводят из авто. Видео
- "ДНР" передала пленных украинской стороне. Источник
- Украинских пленных доставили в Майорск для обмена
|Двое из пяти "беркутовцев", которые идут на обмен, имеют статус участника боевых действий и воевали за Украину на Донбассе
|29.12.2019 13:11
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Адвокат бывших бойцов “Беркута” Игорь Варфоломеев заявил, что всех пятерых вывезли на КПВВ “Майорское”. Об этом он сказал в комментарии изданию “
В то же время в Киеве активисты продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО, чтобы не допустить вывоз арестантов. Их количество с утра увеличилось.
По последним данным, на украинскую сторону прибыли автобусы “ЛНР” с 25 украинскими пленными, которых освободили в рамках обмена. Представительница так называемой республики провела перекличку. Среди них несколько женщин.
Офис президента ведет онлайн-трансляцию обмена:
В Украину уже передали.
Алоян Эдуард
Офис президента публикует фото, как освобождали первых 25 человек.