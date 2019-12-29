Адвокат бывших бойцов “Беркута” Игорь Варфоломеев заявил, что всех пятерых вывезли на КПВВ “Майорское”. Об этом он сказал в комментарии изданию “ Ґрати ”.

В то же время в Киеве активисты продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО, чтобы не допустить вывоз арестантов. Их количество с утра увеличилось.

По последним данным, на украинскую сторону прибыли автобусы “ЛНР” с 25 украинскими пленными, которых освободили в рамках обмена. Представительница так называемой республики провела перекличку. Среди них несколько женщин.

Офис президента ведет онлайн-трансляцию обмена:

В Украину уже передали.

Алоян Эдуард

Ульянов Николай

Воронина Виктория

Горбулич Татьяна

Данильченко Владимир

Деев Иван

Явтушок Юрий

Еременко Валентина

Давадский Владимир

Иванчук Сергей

Картишко Роман

Катышев Олег

Мухина Анастасия

Олейник Денис

Волков Александр

Сикацкий Михаил

Семенов Валерий

Семеренко Анатолий

Сорокина Елена

Тарасюк Валерий

Кучин Юрий

Курсов Роман

Иванов

Яровой Андрей

Пауков Александр

Офис президента публикует фото, как освобождали первых 25 человек.

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