Сводка Новостей
- Главред сайта "Цензор" предложил объявить героями Украины тех, кто убил правоохранителей на Майдане
- Двое из пяти "беркутовцев", которые идут на обмен, имеют статус участника боевых действий и воевали за Украину на Донбассе
- В праве это называется - внутренний конфликт: "беркутовцев" вывезли из Лукьяновского СИЗО еще ночью и отправили на обмен
- Большой обмен: украинских пленных выводят из авто. Видео
- "ДНР" передала пленных украинской стороне. Источник
|Главред сайта "Цензор" предложил объявить героями Украины тех, кто убил правоохранителей на Майдане
|29.12.2019 13:48
|
После изменения мер пресечения пяти экс-беркутовцам и освобождению их из-под стражи, главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов предложил объявить героями Украины тех, кто стрелял в "Беркут" в 2014 году. Об этом он написал в статье
Также он предложил, чтобы граждане Украины, которые стреляли по "Беркуту" и внутренним войскам, были представлены Владимиром Зеленским к званию Героев Украины "за уничтожение пособников российских спецслужб и за защиту Украины от пророссийского государственного переворот".
И чтобы следствие принесло извинения Дмитрию Липовому, который предоставил карабин для стрельбы по "Беркуту" и также наградило его.
Отметим, что речь идет о группе майдановцев в составе Ивана Бубенчика, Дмитрия Липового, отца и сына Парасюков, а также ряда других лиц, которые утром 20 февраля открыли огонь по "беркутовцам" и бойцам внутренних войск.
Этот факт подтвержден и показаниями Липового на допросе, а также материалами расследования Генпрокуратуры.
И только после этого начался огонь по протестущим, в котором обвинили "беркутовцев" (сами они это обвинение отрицают).
Но в любом случае первыми стрелять начали майдановцы, чем и спровоцировали последующую бойню. К моменту начала стрельбы по правоохранителям они в то утро еще никого не могли убить даже теоретически.