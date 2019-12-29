Сводка Новостей
- Все созвонились: Меркель, Макрон, Трамп и Путин приветствуют обмен, но между собой
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- В праве это называется - внутренний конфликт: "беркутовцев" вывезли из Лукьяновского СИЗО еще ночью и отправили на обмен
|Все созвонились: Меркель, Макрон, Трамп и Путин приветствуют обмен, но между собой
|29.12.2019 19:40
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Франция и Германия приветствуют обмен удерживаемыми лицами, который состоялся сегодня между Украиной и неподконтрольными территориями. Об этом сообщает заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц в
Меркель и Макрон отметили, что этот шаг последовал за тем обязательством, которое было принято на Парижской встрече в Нормандии 9 декабря - разрешить освобождение и обмен задержанных к концу года.
Состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом - это шаг к дальнейшей имплементации минских соглашений, заявил журналистам представитель России в контактной группе Борис Грызлов.
Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России.
По результатам этого сотрубничества ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.