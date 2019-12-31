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|Газовая война и её последствия: снос реформаторов на Грушевского от Кабмина и Нафтогаза до Парламента
|31.12.2019 10:17
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Судя по сигналам, нас ждет тотальная кадровая перезагрузка в Кремле. Снос реформаторов на Грушевского. Об этом заявил знаток по энергетике Валентин Землянский.
Кремль и Киев подписали все газовые соглашения, которые позволят обеспечить транзит газа через Украину с 1 января 2020 года. Об этом вечером 30 декабря сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что договор подписан на 5 лет. И по нему Украина рассчитывает получить более $7 млрд за этот период (то есть, $1,4 млрд в год, в то время как сейчас за транзит мы получаем $3 млрд в год). Условия контракта те же, о которых договорились ранее - в первый год 65 млрд кубов прокачки, в следующие 4 года по 40 млрд. Об этом президент написал на своей странице в Facebook.