Владимир Зеленский впервые в должности президента Украины поздравил граждан с Новым 2020 годом. Ролик с новогодним обращением Владимира Зеленского был записан в Киеве на ВДНХ - там же, где снимали известный сериал "Слуга народа". В начале своего ролика Зеленский предложил задать себе вопрос - кто мы? И перечислил несколько десятков профессий и характеров. "Все мы украинцы", - резюмировал он. "В паспорте нет строки "ватник" или "бандеровец". Есть графа: украинец", - сказал Зеленский. Главный пафос заявления - нас объединяет больше того, что разделяет. "Нам неважно, в какую церковь ходят Каденюк и Лобановский. Мы ценим их за другое". "Мы счастливы, что влюблены. Хоть в Славянске, хотя в Дрогобыче", - сказал Зе. Президент произнес целое предложение по крымско-татарски и буквально пару слов по-русски. Ролик Зеленского не похож на обычное обращение. Скорее только это клип с множеством постоянно меняющихся кадров, которые изображают, что говорит президент. Он появляется в начале и в конце клипа. В завершение Зе пожелал украинцам не переесть на новый год. В этом видео - не только президент, но и другие известные украинцы: Василий Вирастюк, Леонид Кравчук, Жан Беленюк, Сергей Бубка, Маша Евфросинина, Александр Усик, а также Олег Винник. И много кварталовцев. Также на видео есть Алексей Гончарук, который пожелал "макроэкономической стабильности", и вице-спикер Руслан Стефанчук. Ролик президента из-за массы персонажей получился очень длинный - более 13 минут. Для сравнения, у Петра Порошенко в прошлом году поздравление длилось чуть более пяти минут. Все как в учебнике: описание вас, предоставление надежды и засветка лучшей жизни. Елей на душу. Об этом заявила заместитель главного редактора издания СТРАНА Светлана Крюкова. "Есть у меня близкий родственник. Большой любитель женской ласки, не привыкший слышать от женщин слово «нет». Он эти невинные души укладывает в постель как моя кошка сонных мух на подоконнике. В три приема.

Говорит, сперва бабе нужно почувствовать свою уникальность. Поэтому на первом свидании он мастерски ездит ей по ушам, лаконично описывая особенности не только ее внешности и характера, но и его реакции на ее такие особенности. Даже если ничего особенного в женщине нет, он находит. Я поражалась. Он из фигуристых провинциалок делал французских леди за 10 минут. 15 минут и она Королёва! Они даже от этих слов его приосанивались.

Если и этого недостаточно, на второй встрече он между словами, как бы случайно бросает, что она похожа на его маму... Описывает перспективу отдыха в Монако. Когда-нибудь, летом, потом. Надежда - охуительно возбуждающий напиток.

И контрольный в голову - «засветка».

- Это как? - спрашиваю я.

- Бабе нужно засветить деньги. Показать, что ты при деньгах.

- А это как?

- Достаёшь кошелёк или засовываешь руку в карман, и между пальцами небрежно застревает стопка денег с крупными купюрами. Бабы в большинстве жадные и на деньги падкие - не оттянешь потом.

К чему я это? Посмотрела Новогоднее выступление Зеленского. Все как в учебнике: описание вас, предоставление надежды и засветка лучшей жизни. Елей на душу. Как с телками. И телки ведутся.

А по факту слова-слова, за которыми ноль действий, такие же пустые как во время дебатов с Порошенко. Помните? Когда Зеленский рассказывал бывшему, что он - его приговор. А в реальности Петя на свободе, играет в главу государства на своих телеканалах. А Кононенко с Грановским и Пашинским аплодируют и пьют за здоровье Зеленского.

С Новым годом, друзья!" - Заявила Светлана Крюкова. "Президент Зеленский в новогоднем поздравлении сказал, что нет плохих и хороших украинцев. Призвал не разделять нас: мы разные, но мы едины. Хотелось бы, чтобы сам Владимир помнил свои новогодние слова весь год. И его команда тоже. Потому что весь 2019 и президент и его команда только то и делали, что разделяли нас на плохих и хороших, на 100 беркутовцев и одного разведчика. Да, в паспортах не пишут "ватник" или "бандеровец", но в команде президента — сплошь "бандеровцы", а не "ватники". Наверное, совпадение, а не потому, что одни хорошие для президента, а другие — не очень. Да, права на родной язык у нас одинаковы. Но проблему с запретом русского языка президент так и не решил. И таких "но" — довольно. А всё, что до "но", как известно, значения не имеет. Задача непростая, но "давайте помнить, что любить Украину — значит любить всех украинцев", как сказал Зеленский. И тех, что за линией фронта — тоже. Иначе это просто слова. С Новым годом!" - Высказал мнение политический аналитик Александр Скубченко. Интересно, что премьер Гончарук поздравил украинцев как на ролике Зе, так и на своем собственном, который вышел почти одновременно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки что как его президент зеленский Теги: последние сводки