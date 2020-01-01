Украинский режиссер из Крыма, прежний российский арестант Олег Сенцов пожелал Украине и ее жителям в новом году "победы" и поздравил также с днем рождения Степана Бандеру, в честь которого сегодня ожидается факельное шествие радикалов.

"Я желаю всем нам одного – победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее мы не будем иметь свою страну. Потому что мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина. И к слову, Степан Андреевич, с праздником!" – написал Сенцов в Facebook.

Он также поблагодарил всех, кто помог его освобождению из российского заключения. Сенцов отметил, что будет продолжать говорить об оставшихся пленных, пока они все "не вернуться домой".

1 января 2020 года ожидается традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения Бандеры "Марш чести, достоинства и свободы". Организаторами являются ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Сокол", "Тризуб", "Конгресс украинских националистов" и "С-14".

Мероприятие начнется в 18:00 в парке им. Т. Шевченко.

Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угрынив (современная Ивано-Франковская область), в семье греко-католического священника. В сентябре 1928 года год после окончания гимназии Бандера перебирается во Львов и записался в агрономический отдел Высокой Политехнической Школы, где учился до 1933 года. В 1929 году Степан Бандера вступил в Организацию украинских националистов (ОУН) и занимал в ней различные должности, а в 1933 году его официально утвердили краевым проводником ОУН на западно-украинских землях.

ОУН рассчитывала использовать войну между гитлеровской Германией и СССР для создания украинского государства. 10 июля 1941 года - то есть уже после оккупации немцами части Украины - Бандера и Провод ОУН провозглашают во Львове восстановление на западноукраинских землях украинской государственности, причем в документе восхвалялся Адольф Гитлер и "союзная немецкая армия".

Интересно, что данный документ размещен на сайте Украинского института национальной памяти - государственного органа. Таким образом сотрудничество Бандеры с немецкими оккупантами признано по сути официально.

Однако Германия, несмотря на все реверансы Бандеры в адрес нацистов, украинское государство не признала. Бандеру арестовали и после отказа отменить соответствующий акт отправили в концлагерь Заксенхаузен.

В 1944 году Бандеру освободили из заключения, после чего он возвращается к деятельности в ОУН. Организация продолжала активную деятельность даже после окончания Второй мировой войны. Последние годы своей жизни Бандера провел в Мюнхене. В 1959 году был убит советским агентом КГБ Богданом Сташинским.

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