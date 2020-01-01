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|День Бандеры: Сенцов поздравил вождя ОУН с днем рождения
|01.01.2020 13:40
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Украинский режиссер из Крыма, прежний российский арестант Олег Сенцов пожелал Украине и ее жителям в новом году "победы" и поздравил также с днем рождения Степана Бандеру, в честь которого сегодня ожидается факельное шествие радикалов.
Он также поблагодарил всех, кто помог его освобождению из российского заключения. Сенцов отметил, что будет продолжать говорить об оставшихся пленных, пока они все "не вернуться домой".
1 января 2020 года ожидается традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения Бандеры "Марш чести, достоинства и свободы". Организаторами являются ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Сокол", "Тризуб", "Конгресс украинских националистов" и "С-14".
Мероприятие начнется в 18:00 в парке им. Т. Шевченко.
Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угрынив (современная Ивано-Франковская область), в семье греко-католического священника. В сентябре 1928 года год после окончания гимназии Бандера перебирается во Львов и записался в агрономический отдел Высокой Политехнической Школы, где учился до 1933 года. В 1929 году Степан Бандера вступил в Организацию украинских националистов (ОУН) и занимал в ней различные должности, а в 1933 году его официально утвердили краевым проводником ОУН на западно-украинских землях.
ОУН рассчитывала использовать войну между гитлеровской Германией и СССР для создания украинского государства. 10 июля 1941 года - то есть уже после оккупации немцами части Украины - Бандера и Провод ОУН провозглашают во Львове восстановление на западноукраинских землях украинской государственности, причем в документе восхвалялся Адольф Гитлер и "союзная немецкая армия".
Интересно, что данный документ размещен на
Однако Германия, несмотря на все реверансы Бандеры в адрес нацистов, украинское государство не признала. Бандеру арестовали и после отказа отменить соответствующий акт отправили в концлагерь Заксенхаузен.
В 1944 году Бандеру освободили из заключения, после чего он возвращается к деятельности в ОУН. Организация продолжала активную деятельность даже после окончания Второй мировой войны. Последние годы своей жизни Бандера провел в Мюнхене. В 1959 году был убит советским агентом КГБ Богданом Сташинским.