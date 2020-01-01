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|Зеленский в новогоднюю ночь всего лишь повторил основную идею Бузины
|01.01.2020 17:21
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Многие уже успели обсудить превосходное видеообращение Зеленского. Кто-то называет его лучшим в истории независимой Украины. Другие считают пафосным лицемерием.
По сути, это завуалированный манифест федерализации. А если убрать из обращения вынужденные реверансы в сторону националистов, то оно отлично «зайдёт» всем, кто населяет территорию бывшей Российской Империи.
Однако, никто из критиков не заметил прямого заимствования в тексте президента:
Это практически дословная цитата Бузины. Почти шесть лет назад Олесь
Но его не послушали и убили. Слишком он был не удобен для тех, кто жаждал крови и власти.
Сегодня идеи и высказывания Бузины звучат из уст президента Украины.
Пускай их написал тот самый «студент-философ из Могилянки».
Пускай это пока только декларация намерений, сильно контрастирующая с реальной гуманитарной политикой.
Главное, что идеи и смыслы звучат из уст главы государства.
Те идеи и смыслы, за которые Писатель заплатил жизнью. Эта жизнь была короткой, но очень плодотворной.
С Новым годом, друзья! Пусть он станет годом светлых и судьбоносных свершений!