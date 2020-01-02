Адвокат "Небесной сотни" сожительствует с Горбатюком и требует от Рябошапки пристроить их людей в ОГПУ
02.01.2020 12:17
Известный адвокат Андрей Портнов заявил, что адвокат "Небесной сотни" Евгения Закревская, "незаметно проживающая с бывшим главным следователем Майдана Горбатюком, потребовала сегодня от Офиса Генерального прокурора назначить на руководящие должности в прокуратуре трёх аффилированных с ней и её сожителем Горбатюком лиц".
"Друзья, тут трагедия с расследованием революции.
Адвокат так называемых героев Майдана, участников массовых беспорядков и организаторов убийств сотрудников милиции Закревская, незаметно проживающая с бывшим главным следователем Майдана Горбатюком, потребовала сегодня от Офиса Генерального прокурора назначить на руководящие должности в прокуратуре трёх аффилированных с ней и её сожителем Горбатюком лиц.
Кроме того, скандальная защитница «героев Майдана» потребовала от Офиса прокурора не назначать одного из неподходящих ей прокуроров на должность начальника одного из отделов прокуратуры.
В этом же обращении фигурантша потребовала также вернуть полный состав группы прокуроров в уголовном производстве по экс-беркутовцам.
А кроме этого потребовала отстранить от участия в уголовных процессах по делам Майдана и перевести из Департамента процессуального руководства ещё трёх прокуроров.
И кроме этого, в этом же требовании потребовала освободить от должности руководителя департамента процессуального руководства делами Майдана.
А ранее, до этого она объявляла голодовку, которую хотя никто и не смог подтвердить, но потребовала принять удобную ей и её героям поправку в закон о ГБР.
А сразу после требования о поправке требовала перевести всех следователей и своего уволенного сожителя Горбатюка из ГПУ в ГБР, чтоб удобнее было осваивать гранты за расследование своих героев.
Друзья, нет у вас ощущения, что пора подавать иск к психиатрической больнице и объединять в одной медицинской картотеке адвоката «героев» с её сожителем Горбатюком и героями Майдана Черновол и Парубием?
На всякий случай все герои революции должны числиться в одной медкарте." - Заявил Андрей Портнов.
Руководство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) может преследовать прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которых отстранили от участия в судебном процессе по делу экс-беркутовцев.
Об этом 1 января заявила в Facebook адвокат семей героев "небесной сотни" Евгения Закревская.
"У нас есть обоснованные опасения, что полностью законная и обоснованная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова по данному делу и отказ выполнять незаконные внепроцессуальные указания генерального прокурора станут основанием для преследования указанных прокуроров, для мести им со стороны руководства Генеральной прокуратуры, которые являются одновременно и членами комиссии, которая будет утверждать в должности – то есть конечно имеют конфликт интересов", – написала она.
Адвокат предположила, что "такой местью могут быть неутверждение на административной должности, лишение премий, привлечение к дисциплинарной ответственности и так далее". Она отметила, что есть информация о том, что собеседования на административные должности пройдет 2 января, в них примут участие и отстраненные от дела экс-беркутовцев прокуроры, и те, кого назначили на их место.
Закревская напомнила, что новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой, заявила на заседании суда 28 декабря 2019 года, что бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" включены в списки на обмен с ОРДЛО. В тот же день суд освободил их под личное обязательство, а 29 декабря экс-беркутовцев в числе других обмениваемых лиц передали боевикам.