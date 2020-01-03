В ночь на пятницу, 3 января, в районе международного аэропорта Багдада в Ираке прогремело несколько взрывов. Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на арабские СМИ, речь идет о трех ракетах, взорвавшихся близ расположенного у аэропорта иракского контртеррористического центра. После инцидента в районе места происшествия были замечены американские боевые вертолеты. Обстрел аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Кадр SkyNews В результате обстрела не менее 12 человек получили ранения, сообщил телеканал "Аль-Арабия". По данным телеканала, аэропорт закрыт. Чуть позже издание The Guardian сообщило, что в аэропорту Багдада убит генерал Ирана Кассем Сулеймани. "Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе. Этот удар был направлен на то, чтобы сдержать будущие планы иранских атак. Соединенные Штаты будут продолжать принимать все необходимые меры для защиты наших людей и наших интересов,по всему миру", - говорится в заявлении Пентагона. Касем Сулеймани. Фото: report.az За несколько минут до заявления Пентагона, Трамп опубликовал в Твиттере флаг США. Позже Белый дом выступил с заявлением, в котором говорилось, что удар был "решительной оборонительной акцией", проводимой "по указанию президента". Ранее министр обороны США Марк Эспер предупредил, что Иран вполне может продолжить организовывать направленные против США провокации в Ираке, однако пожалеет об этом. "Есть данные, указывающие на то, что они могут планировать еще атаки. Думаю ли я, что они могут перейти к действиям? Да. И, скорее только, они пожалеют об этом", - приводят слова Эспера американские СМИ. Отметим, что Сулеймани был очень известным и влиятельным человеком. Он координировал военные операции Ирана в Сирии, Йемене и в других странах. Поэтому его убийство, ответственность за которое прямо взяли на себя американцы (в лице президента США), непременно, не останется без последствий. Одно из них уже произошло - в мире резко пошли вверх цены на нефть. США-Иран: в пол-шаге от войны? Таким вопросом задался политический аналитик Андрей Головачев и вот почему: "Какие чувства вы испытали бы, если узнали, что США ракетным ударом уничтожили, скажем, министра обороны России Шойгу на территории..... аэропорта Борисполь? Очевидно шок! Но приблизительно так и поступили США, убив сегодня ночью в аэропорту Багдад второго по влиятельности человека в Иране, генерала Касема Сулеймани. К. Сулеймани - знаковая фигура. Он возглавлял элитное спецподразделение "эль-Кудс" в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана.

Он был необычно популярным в своей стране, по сути, национальным героем и многими рассматривался, как приемник нынешнего духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. Примечательно, что Министерство Обороны США уже сделало заявление, что генерал Сулеймани был уничтожен "по личному распоряжению Д. Трампа". Нет сомнений, что Трамп захотел, чтобы американское общество узнало, что решение уничтожить главного террориста Ирана принял лично он. Очевидно, Трамп все таки чувствует определенную неуверенность в процессе импичмента и решил наварить немного рейтинга путем демонстрации собственной решительности. Людям это нравится. Точнее, нравиться, до тех пор, пока эта решительность не оборачивается для них повестками из военкомата. Ну, а самый надежный способ остаться на второй срок, это, как известно, маленькая победоносная война. В сущности, Трамп перебросил камень на сторону Ирана, у которого теперь есть все юридические и моральные основания начать войну против США. Трамп, видимо, готов к этому, так как по время войны президентов не меняют. Но готова ли к этому Америка? Иран уже пообещал, что отомстит за смерть генерала Сулеймани и у меня нет сомнений, что десятки американских солдат и служащих на Ближнем Востоке будут убиты в ближайшие месяцы. Иран не любит долго ходить в должниках. Война может начаться в любой момент. Цены на нефть и золото резко пошли вверх." - Пояснил Андрей Головачев. Бывший вице-президент США Джо Байден одобрил убийство американскими ВС в Ираке командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани, однако предупредил, что эта акция приведет к дальнему обострению обстановки в регионе. "Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - заявил Байден, который является одним из кандидатов в президенты США от Демократической партии. Сенатор-демократ Крис Мерфи написал в Twitter: "Сулеймани был врагом Соединенных Штатов. Это не вопрос. Вопрос заключается в следующем: действительно ли Америка только что убила без согласия Конгресса второго по силе человека в Иране, сознательно развязав потенциальную крупную региональную войну?". В то же время, сенатор Линдси Грэм одобрил действия США и поблагодарил президента Дональда Трампа, отдавшего приказ об атаке, за решительность. "Я высоко ценю смелые действия президента Дональда Трампа против иранской агрессии. Иранскому правительству: если вы хотите больше, вы получите больше", - написал он в своем Twitter. Сенатор добавил; "Благодарю Вас, господин Президент, за то, что вы вступились за Америку". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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