Москва расценивает убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара как авантюрный шаг, который способен привести к росту напряженности во всем регионе.

В российском дипведомстве заявили, что «убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе», передает РИА «Новости» .

В министерстве отметили, что генерал «преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана».

«Выражаем искренние соболезнования иранскому народу», – добавили в МИД.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила:

«1. За осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН с проектом заявления председателя. Вашингтон в СБ не обращался. Значит, мировая реакция его не интересовала. (Уточнение. Оказывается, все ещё интереснее. Проект заявления для прессы СБ ООН американцы внесли и он находится на «процедуре по умолчанию» до 10 утра 3 января по НЙ. То есть сначала ракетный удар, а потом мнение всех остальных. Обращений о проведении заседания СБ по данному вопросу или обсуждению этой темы в консультациях сб в формате разное на сегодняшний день не поступало) То есть интересовало изменение расклада в регионе. Кстати, на протяжении последних 5-6 лет США часто блокировали заявления председателя СБ с осуждением нападений на посольства других стран - примеров очень много. 2. Ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана: «Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценивает легкий удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, как акт агрессии против его страны» 3. Кроме эскалации напряжённости в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведёт.»

Ранее Иран подтвердил гибель генерала Сулеймани. Ответственность за это взял на себя Пентагон. Приказ о ракетном ударе отдал американский руководитель Дональд Трамп.

Верховный руководитель Ирана пообещал «жесткую месть» за Сулеймани. ВС США привели в повышенную боевую готовность.

Между тем в демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война. Кроме того, конгресс США не был в курсе спецоперации.

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