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|В Москве заявили, что убийство Сулеймани в Иране "приведет к росту напряженности во всем регионе"
|03.01.2020 13:41
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Москва расценивает убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара как авантюрный шаг, который способен привести к росту напряженности во всем регионе.
В российском дипведомстве заявили, что «убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе», передает
В министерстве отметили, что генерал «преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила:
Ранее Иран подтвердил гибель генерала Сулеймани. Ответственность за это взял на себя Пентагон. Приказ о ракетном ударе отдал американский руководитель Дональд Трамп.
Верховный руководитель Ирана пообещал «жесткую месть» за Сулеймани. ВС США привели в повышенную боевую готовность.