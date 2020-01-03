В столице Ирака Багдаде с помощью американских беспилотников и по личной команде президента США, без одобрения конгресса - уничтожен иранский генерал Сулемайни. И ещё более 10 видных военных. Америка подчеркивает что это ответная реакция на агрессию к американским военным и гражданам, а также упреждение силовых акций в отношении них. Чтобы понимать какой это будет иметь эффект, надо знать кто такой генерал Сулемайни. Он по сути был второй человек по влиянию в Иране, после лидера. Фактически лично возглавлял все зарубежные операции иранских военных и специальных служб вне страны. География очень обширна Йемен, Саудовская Аравия, Афганистан, Ирак, Сирия. Под его командованием прямо или косвенно находилось не менее 280 000 бойцов различных официальных и неофициальных, партизанских боевых формирований на очень обширных территориях. Изюминка в том что официальный Вашингтон ранее подчеркивал заслуги генерала в разгроме группировки ИГИЛ. Лидер Ирана уже выступил с резким заявлением и осудил действия США. Сам генерал носил прозвище "Тень". Он руководил всеми тайными операциями за пределами Ирана - оказывая поддержку движению "Хезболла" в Ливане и армии Башара Асада в Сирии. Важным направлением работы "Тени" был Ирак - с одной стороны в рамках борьбы с ИГИЛ, с другой - по линии снижения американского влияния в соседней с Ираном стране. Генерал считается создателем широкой агентурной сети на Ближнем Востоке с опорой на шиитские общины. По мнению американских исследователей, Сулеймани является одной из наиболее влиятельных фигур на Ближнем Востоке. Утверждается, что Багдад не пал под напором ИГИЛ в своей время только благодаря шиитским организациям, подконтрольным Ирану. То есть, людям Сулеймани. Внутри Ирана Касем Сулеймани считается национальным героем, о котором снимают фильмы и пишут песни. О возможных ответных мирах Ирана после убийства Сулеймани рассказал эксперт Борис Рожин .

Их условно можно разделить на симметричные и асимметричные. "Симметричные меры подразумевают прямой военный ответ с задейстованием регулярных иранских вооруженных сил и КСИР.



1. Удары баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и дронами-камикадзе по американским военным базам в Ираке, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии и Афганистане.

2. Организация нападений наземными силами на базы США в Ираке с задействованием сил "Хашд-Шааби", "Катаиб Хезбалла" и т.д.

3. Атака противокорабельными ракетами или дронами американских или саудовских танкеров в Ормуззском проливе и его перекрытие.

4. Атака на инфраструктуру Саудовской Аравии в духе атаки на НПЗ Saudi Aramco.



Асимметричные меры подразумевают действия без открытого использования иранских вооруженных сил и КСИР:



1. Активизация ракетных ударов хуситов по территории Саудовской Аравии и ОАЭ, с включением в список целей американских военных баз и иных объектов в этих странах.

2. Возобновление атак хуситов на танкеры в Красном море, где основными целями могут выступить американские и саудовские танкеры, с расширением географии атак на Персидский залив.

3. Договоренности с Талибаном о поставках в Афганистан ПТРК, ПЗРК и дронов и последующая культивация боевых действий Талибана против США и про-американского правительства.

4. Создание внутри шиитской милиции Ирака группировки, которая возьмет на себя ответственность за последующие нападения на американцев со стороны ираксих шиитов. Как и в Ираке, так и на оккупированных территориях Восточной Сирии.

5. Принятие закона о выводе американских войск из Ирака в парламенте Ирака, с денонсацией прежних договоренностей, которые легитимизировали нахождение войск США в Ираке.

6. Организация кибератак на американскую сетевую инфраструктуру и промышленные объекты.



Как представляется, Иран будет склоняться к асимметричному ответу, который будет включать в себя закон о выводе американских войск из Ирака (принятие которого уже сильно облегчилось и который является главной стратегической целью Ирана в Ираке), а также силовой ответ руками своих многочисленных прокси, причем не обязательно, что это произойдет на территории Ирака. Американская инфраструктура разбросана по всему Ближнему Востоку и у Ирана есть довольно широкий выбор в плане того, где нанести убыток США. Не ответить Иран не может, так как убийство Сулеймани представляет собой очевидный казус бели. Вопрос не в том, ответит ли Иран, а в том как и где.



Финальная позиция Ирана будет объявлена сегодня ближе к вечеру после совещания Хаменеи с членами Совета Безопасности Ирана.

Вооруженные силы и КСИР уже заявили о том, что полностью готовы и ждут только политического решения для начала действий." - Заявил Борис Рожин. "1. Муктада Ас-Садр заявил, что для защиты Ирака будет возрождена "Армия Махди". Та самая организация, с которой США воевали еще в "нулевых" c 2004 года и которая была распущена, когда Ас-Садр пошел на легализацию.

Текущая ситуация позволяет Ас-Садру еще больше укрепить свое влияние в Ираке в шиитской среде, используя гибель Сулеймани в том числе и для воссоздания силовых инструментов, которые создавались прежде только для борьбы с США и от которых он вынуждено отказался еще в "нулевых".

2. Верховный руководитель Ирана Хаменеи пообещал, что США ждет возмездие за убийство Сулеймани. Также в Иране будет объявлен трехдневный траур, а сам Сулеймани посмертно произведен в генерал-лейтенанты.

3. Ряд европейских стран призвали своих граждан покинуть территорию Ирака во избежании возможных последствий произошедшего. США также призвали своих граждан покинуть Ирак. Сообщается, что в Басре проводится эвакуация иностранцев.

4. Духовный руководитель иракских шиитов Систани назвал убийству Сулеймани актом агрессии против Ирака. Погибших он назвал мучениками.

5. Сменщиком Сулеймани на посту главы "Сил Кудс" стал генерал Исмаил Каани. Министерство обороны Ирана заявило, что ожидает приказов, чтобы начать действовать. Также были озвучены ряд угроз в адрес американских военных.

6. Два крупнейших политических блока Ирака - блок Ас-Садра и блок Фатх призвали к немедленному выводу американских войск из Ирака. В парламенте страны начался сбор подписей за принятие соответствующего закона.

7. Ас-Садр заявил, что его конечная цель - полный уход американских интервентов из Ирака. Этого он намерен добиваться сначала политическими и юридическими средствами. Если не уйдут - силовыми. Для этого и возрождается "Армия Махди".

8. Информация об аресте главы Фатх Аль-Амири не подтвердилась. Сегодня он призвал иракцев к объединению против американской оккупации и совместной работе, направленной на изгнание США из страны.

9. Премьер-министр Ирака осудил убийство Сулеймани и назвал действия США актом агрессии, а также нарушением условий соглашения о пребывании войск США в Ираке. Он также призвал парламент страны дать адекватный ответ на случившееся." - Пояснил также ситуацию Борис Рожин. Обязанности убитого ракетным ударом США иранского генерала Касема Сулеймани будет исполнять его заместитель, бригадный генерал Исмаил Каани. Об этом сообщает Reuters . О том, что главе подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции нашли преемника, рассказал высший руководитель страны Али Хаменеи. Объявляя об этом решении, глава Исламской Республики подчеркнул, что задачи подразделения не изменятся. Каани был заместителем Сулеймани с 1997 года - с момента его вступления в должность. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки сша ирака сулеймани что ирана Теги: последние сводки