Сводка Новостей
- Умственное покорение Донбасса
- Что получит США в ответ: Сулеймани считается национальным героем, о котором снимают фильмы и пишут песни
- В Москве заявили, что убийство Сулеймани в Иране "приведет к росту напряженности во всем регионе"
- Как связаны убийства Окуевой, Шеремета и Немцова рассказал отданный на обмен "Динго"
- Трамп "бросил динамитную шашку в бочку с порохом" - США и Иран в шаге от кровопролитной бойни
|Умственное покорение Донбасса
|03.01.2020 20:30
|
Итак, в феврале на территорию ЛДНР начнет вещание новый украинский гостелеканал. Так сказать, будет «бороться за умы». Очень показательная история, как своих же сограждан власть держит за дебилов. При этом дебилами считает людей по обе стороны поребрика.
Основной контент нового телеканала будет на базе UATV. Это как собаку заставить отказаться от мяса и приучить есть свеклу. Если посадить в клетку и ничего другого не давать, уверен, жрать будет. Но веганом собака все равно не станет. Вот вы смотрите UATV? Вообще, смотрит хотя кто-то этот телеканал кроме тех, кто там не работает?
Вопрос как раз в желании. А оно как половая ориентация. Сколько не предлагай ее поменять, вряд ли уже получится. В Тернополе можно сутками крутить RT, ОРТ и НТВ, но Россия там ближе все равно не станет. А вот в Донбассе почему-то пытаются местным поменять идентификационный код. Сделать их «правильными украинцами» по образу и подобию Бородянского, Вятровича и Омеляна.
Или показывать волнительные репортажи, как людей с донецкой и луганской пропиской на пунктах пропуска вызывают по спискам из автобуса и проводят личный досмотр, шаря буквально по карманам. Это очень, знаете ли, сближает ментально.
А могут показать счастливых родителей в Славянске и Мариуполе, которые наконец-то дождались, что их детей лишили права учиться на родном языке. И я бы еще добавил спецрепортажи из Киева, где риэлторы при сдачи квартир указывают «кроме выходцев из Донбасса». Вот прям как кавказцы в Москве.
И вот эти люди, которые искренне ненавидят громадный регион своей же страны, сбиваются в кучки и пытаются перевоспитать неверных. Устроить им культурную революцию. Показать им правильный канал.
Но чтобы собаку заставить перейти с мяса на свеклу, нужно собаку загнать сначала в клетку, а затем кормить только свеклой. Это я об эффективности этого нового телеканала.
Удивительного качества люди. Прыгали из штанов, чтобы провести нормандскую встречу. Абсолютно ни до чего на ней не договорились. А теперь пилят бабло на имитации «возврата умов». И ведь есть все основания полагать, что создадут такой «продукт», что люди в Донецке и Луганске станут ментально от Украины еще дальше, чем Сахалин.