В пятницу вечером военные США нанесли авиаудар немного севернее иракской столицы, Багдада. Вследствие инцидента погибли 6 человек, а еще трое получили сильные ранения сообщает Reuters .

В ночь на 4 января иракские и западные СМИ заявили, что неизвестный самолет нанес авиаудар по нескольким автомобилям в районе города Таджи, расположенного в 30 километрах от Багдада .

По их данным, под атаку якобы попала автоколонна с ополченцами "Хашд Аш-Шааби". В результате, шесть человек погибли, еще трое получили ранения, передает телеканал Al Arabiya.

Однако, позже стало известно, что кортеж машин шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" не подвергался удару с воздуха в районе Эт-Таджи, заявили Вооруженные силы Ирака.

Об этом сообщает ТАСС .

Коалиция США открестилась от нанесения этого удара.

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари дал старт флешмобу о ненависти к главе американского государства Дональду Трампу.

В соцсетях глава министерства запустил флешмоб "Я ненавижу Трампа, потому что…". Запись сделана на персидском и английском языках, передает РИА «Новости» .

Ранее сообщалось, что в Ираке в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада погибли семь человек, между них - иранский генерал Сулеймани.

Соединенные Штаты Америки отправят дополнительно три тысячи военнослужащих на Ближний Восток из-за роста напряженности с Ираном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal.

Дополнительные войска поступят из сил немедленного реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии, их численность составит 3000 солдат.

Ранее в Иране назвали убийство Сулеймани самой большой ошибкой США. Они заявили, что преступникам грозит серьезная месть за кровь Генерала Сулеймани в нужное время и в нужном месте.

Напомним, во вторник в Ираке шиитские боевики напали на посольство США. Они нарушили внешний периметр посольства, но не вошли в главный комплекс. Охрана посольства выпустила слезоточивый газ в нападавших. Атакующие посольство люди скандировали: "Смерть Америке!".

Кроме этого они разжигали огонь и разбивали камеры наблюдения.

Нападение на посольство США последовало после того, как американская авиация в воскресенье нанесла удары по иракским боевикам группировки "Хезболла", поддерживаемых Ираном, в результате чего погибли 25 шиитов. Американские военные заявили, что эти удары были нанесены в ответ на убийство американского подрядчика на прошлой неделе. Солдат армии США погиб в результате ракетной атаки на иракскую военную базу.

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