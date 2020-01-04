После взрыва, приведшего к возгоранию в клубе села Угринов в Тернопольской области, восемь детей попали в реанимацию с ожогами. Очевидцы рассказали новые подробности ЧП, сообщает местное издание "20 хвилин" .

После взрыва односельчане спасали детей самостоятельно. Несмотря на их усилия, восемь несовершеннолетних пострадали.Родители напуганы и не знают, что будет с их детьми. На момент взрыва в клубе находились школьники 7-11 классов. Они репетировали рождественское представление и играли в теннис.

"Мне позвонила соседка и сказала: "Вызови скорую и вези малого в больницу, там в клубе взрыв случился. Дети с ожогами". Я побежала туда и не узнала своего сына. Я не знаю, какова степень ожогов, в Тернополь с ним поехал муж. Они все такие красивые и умные ребята, может, и имели с собой какую-то петарду, но разве из-за нее такой взрыв случился. Больше ничего не знаю. Ждем новостей из больницы", - рассказала мать одного из пострадавших Мария.

Сейчас все пострадавшие дети находятся в областной детской больнице в Тернополе.

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