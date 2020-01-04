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|"Слуги" смогут продать землю уже на старый новый год
|04.01.2020 10:47
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На сайте Верховной Рады опубликована сравнительная таблица поправок в
Это значит, что выполнены все формальные процедуры для второго чтения законопроекта.
По регламенту, текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения.
Значит, после появления сравнительной таблицы (то есть рассмотрения комитетом всех поправок), голосование может пройти уже в первый пленарный день работы Рады – 14 января.