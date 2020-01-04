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- СБУ завело дело на журналиста Владимира Бойко за то, что он просил его допросить по организации терактов в Харькове и Киеве
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|СБУ завело дело на журналиста Владимира Бойко за то, что он просил его допросить по организации терактов в Харькове и Киеве
|04.01.2020 11:42
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СБУ открыло уголовное производство в отношении журналиста Владимира Бойко. Об этом рассказал сам Владимир Бойко.
В частности известно, что суд дал санкцию на обыски в его помещениях.
Сам Бойко связывает это уголовное производство со своей журналистской деятельностью и в частности статьей, где он прямо обвиняет СБУ в организации теракта в Харькове в феврале 2015 года и в кровавой провокации 31 августа 2015 под стенами парламента, в результате которого погибли четыре нацгвардийци.
Журналист прямо назвал офицера СБУ Дублика, как ответственного за эту кровавую акцию.
Теперь глава СБУ Баканов дал команду разобраться не с коллегами, а с журналистом-расследователем.
Напомним, Фрунзенский районный суд Харькова признал виновными обвиняемых во взрыве на мирной ходе возле Дворца спорта и приговорил их к пожизненному заключению.
Однако их освободили под личное обязательство перед обменом пленными с Донбассом.
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Так, суд приговорил к пожизненному заключению троих человек - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. У них также конфискуют имущество.
При этом всем троим суд решил изменить меру пресечения с ареста на личное обязательство, поскольку они включены в списки на обмен с оккупированным Донбассом.
22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта на месте погибли два человека, были ранены еще 11. Впоследствии двое раненых скончались в больнице.
По подозрению в совершении теракта СБУ задержала трех жителей Харьковской области - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.
Им объявили о подозрении по статьям "террористический акт", "незаконное обращение с оружием".