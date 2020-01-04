Шииты по всему миру оплакивают иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в пятницу американской ракетой в Багдаде, и протестуют против США. Тысячи человек прошли в субботу похоронной процессией за гробом генерала, скандируя "Смерть Америке!".

Главный военный стратег и архитектор внешней политики Ирана Сулеймани был убит накануне по приказу американского президента Дональда Трампа, который назвал генерала "террористом номер один в мире".

Дипломаты, политики и эксперты в один голос говорят о серьезном обострении напряженности на Ближнем Востоке и гадают, перерастет ли американо-иранский конфликт в полномасштабную войну.

Траурные мероприятия завершатся в субботу в Эн-Наджафе.

Ирак принял решение ограничить деятельность американских военных на территории своей страны после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани и одного из командиров шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, заявил РИА Новости официальный представитель командующего Вооруженными силами Ирака Абдель Карим Халяф.

"Они могут действовать только с согласия иракской стороны, но после такого удара в спину, конечно, мы ограничим их работу", — сказал собеседник агентства.

У иракских вооруженных сил есть довольно собственных ресурсов и возможностей для обеспечения охраны территории страны и борьбы с остатками террористов, следовательно решение коалиции во главе с США о сокращении масштабов своих операций не будет иметь серьезных последствий, заявил также Яхья Расуль.

Ранее коалиция США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" заявила, что из соображений безопасности сократила масштабы своих операций в Ираке.

"Влияние решения международной коалиции ограничить операции не будет тяжелым для иракских вооруженных сил… Военные возможности Ирака сейчас очень серьезные, они развиваются, мы можем преследовать остатки террористических банд", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что иракские военные находятся "на местах" и готовы защищать территорию страны и ее границы.

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости сплоченно выступить против США, чтобы не допустить их "более дерзких" действий после гибели генерала Касема Сулеймани.

"Наше молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости в совершении агрессивных шагов", - сказал Роухани Эрдогану, отметив необходимость в один голос выступить против агрессии США, которая представляет большую угрозу региону.

Китай внимательно следит за обострением отношений между США и Ираном, считает военные авантюры неприемлемыми, заявил в субботу глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Китайская сторона внимательно следит за обострением противоречий США и Ирана, выступает против злоупотребления военной силой в международных отношениях, военные авантюры являются неприемлемыми", - заявил Ван И , слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

"Китай и Россия, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность за международный мир и безопасность. Сторонам необходимо усилить стратегические контакты, вместе защищать международное право и международную справедливость, сыграть конструктивную роль в надлежащем урегулировании нынешней обстановки на Ближнем Востоке", - сказал Ван И.

МИД РФ в свою очередь сообщил, что главы МИД России и Китая считают противоправной акцию США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, она серьезно обострила обстановку в регионе. В этих условиях Россия и Китай заинтересованы в снижении напряженности и будут предпринимать совместные шаги в целях создания условий для мирного урегулирования конфликтных ситуаций, отметили во внешнеполитическом ведомстве России.

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