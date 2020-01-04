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|В Ираке хоронят Сулеймани и проклинают США
|04.01.2020 18:14
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Шииты по всему миру оплакивают иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в пятницу американской ракетой в Багдаде, и протестуют против США. Тысячи человек прошли в субботу похоронной процессией за гробом генерала, скандируя "Смерть Америке!".
Главный военный стратег и архитектор внешней политики Ирана Сулеймани был убит накануне по приказу американского президента Дональда Трампа, который назвал генерала "террористом номер один в мире".
Дипломаты, политики и эксперты в один голос говорят о серьезном обострении напряженности на Ближнем Востоке и гадают, перерастет ли американо-иранский конфликт в полномасштабную войну.
Траурные мероприятия завершатся в субботу в Эн-Наджафе.
Ирак принял решение ограничить деятельность американских военных на территории своей страны после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани и одного из командиров шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, заявил
У иракских вооруженных сил есть довольно собственных ресурсов и возможностей для обеспечения охраны территории страны и борьбы с остатками террористов, следовательно решение коалиции во главе с США о сокращении масштабов своих операций не будет иметь серьезных последствий, заявил также Яхья Расуль.
Ранее коалиция США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" заявила, что из соображений безопасности сократила масштабы своих операций в Ираке.
Он также добавил, что иракские военные находятся "на местах" и готовы защищать территорию страны и ее границы.
Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости сплоченно выступить против США, чтобы не допустить их "более дерзких" действий после гибели генерала Касема Сулеймани.
Китай внимательно следит за обострением отношений между США и Ираном, считает военные авантюры неприемлемыми, заявил в субботу глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
МИД РФ в свою очередь сообщил, что главы МИД России и Китая считают противоправной акцию США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, она серьезно обострила обстановку в регионе. В этих условиях Россия и Китай заинтересованы в снижении напряженности и будут предпринимать совместные шаги в целях создания условий для мирного урегулирования конфликтных ситуаций, отметили во внешнеполитическом ведомстве России.