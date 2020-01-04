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|04.01.2020 18:32
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Русскоязычный телеканал для жителей Донбасса будут запущен 18 февраля и охватит около 80% региона. Об этом рассказала руководитель канала Елена Трибушная, передает
Трибушная уточнила, что сейчас есть возможности для вещания на 80% Донбасса. В будущем вещание канала планируют распространить и на территорию аннексированного Крыма.
Известный журналист и блогер Анатолий Шарий проанализировал основные достижения Елены Трибушной на предыдущем месте работы.
Напомним, 3 января стало известно, что в Украине с февраля запустят государственный телеканал для неподконтрольных территорий, информационное вещание которого возглавит Елена Трибушная. До назначеия женщина позволяла себе оскорбительные высказывания в сторону жителей Донбасса, следовательно ее новая должность вызвала скандал в сети.