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|100 000 долларов - суд отпустил под домашний арест членов банды предполагаемого убийцы сына Соболева
|04.01.2020 18:50
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Печерский районный суд отпустил членов банды Юсупа Абуева, подозреваемого в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в «Telegram».
Члены банды были задержаны за вымогательство денег у депутата Киевского городского совета Алексея Новикова.