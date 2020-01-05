Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, в случае нападения, столкнется с новейшей военной техникой, на которую США потратили "два триллиона долларов".

"Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику", - написал президент в Twitter . Он подчеркнул, что в мощи США не имеет равных себе стран.

Он подчеркнул, что в случае нападения Ирана, США нанесут по ним беспрецедентный по своей силе удар.

"Если Иран нападет на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в их сторону... и без колебаний!" - заявил Трамп.

Тело убитого в результате операции США в Ираке командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани доставили в Иран, проходит церемония прощания, передает агентство ISNA .

"Тело мученика генерала Касема Сулеймани доставили в Иран", - сообщает агентство ISNA. Отмечается, что самолет приземлился в аэропорт в городе Ахваз на юго-западе Ирана.

В воскресенье, помимо прощания в Ахвазе, пройдут церемонии в Мешхеде, в воскресенье вечером - понедельник прощаться с генералом будут в Тегеране, а во вторник его похоронят в Кермане.

Иранское телевидение ведет прямое вещание из Ахваза – административного центра провинции Хузестан, где проститься с генералом собрались, по данным иранских СМИ, миллионы человек.

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